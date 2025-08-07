В Беларуси намолотили 4 млн т зерна

Аграрии в Беларуси собрали 4,3 млн т зерна вместе с рапсом. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, сообщает sputnik.by.

Наибольший вклад в общий каравай, по информации ведомства, внесли Брестская область - 1092 тыс. т, Гродненская - 869 тыс. т, Минская - 822 тыс. т.

Скромнее показатели у Гомельского, Могилевского, Витебского регионов - 484, 455, 308 тыс. т соответственно.

"Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 40 % площадей, что составляет 791 тыс. га. Вытереблено льна на 24 тыс. га, что составляет 50 % запланированных площадей. Заготовлено сена 308 тыс. т - 43 % плана", - отмечает пресс-служба министерства.