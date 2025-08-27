В Беларуси приближается к финишу уборка зерновых, аграрии приступили к заготовке кормов

Жатва зерновых близка к финишу, на старте уборка кукурузы. Не менее важный агроэтап - заготовка качественных кормов. Хозяйства южных регионов Беларуси приступили к уборке кукурузы на зеленую массу. Аграрии закладывают основу кормовой базы. В Брестской области расположено более 200 тыс. кукурузных гектаров.

Культура с высоким содержанием белка - основа рациона для животных. Заготовить нужно не только в срок, но и качественно, а это значит исключительно по технологии.

Новинка предприятия "Гомсельмаш" - кормоуборочный комбайн - качественно измельчает растения даже в самых сложных условиях и практически все делает самостоятельно. На экране техники находится вся важная информация - от заполненности бункера до напоминания о прохождении технического обслуживания.

Механизатору необходимо лишь внимательно следить за подсказками бортового компьютера. Такой аппарат в хозяйстве "Александрия-Агро" приобрели недавно, это первый его сезон в полях. Доверили комбайн опытному механизатору Николаю Туру.

"От количества заготовленного корма будет зависеть количество мяса и молока зимой у белорусов. Не будет кормов, и зарплаты у нас не будет. На первом комбайне я проработал 14 лет, как будто я пересел с "москвича" на "Волгу", такие ощущения от новой техники. Конечно, новый комбайн намного удобнее, комфортнее, шумоизоляция совсем другая. Новая техника есть новая техника", - рассказал механизатор ОАО "Александрия-Агро" Николай Тур.

В 2025 году из-за контрастной весны и нестабильных температур летом кукуруза созревает чуть позже обычного, но некоторые участки уже в самой оптимальной фазе.

Убрать на зеленую массу в "Александрии-Агро" предстоит тысячу гектаров, на старте пока работает один комбайн и 5 единиц техники на отвозке. Первые поля показывают урожайность около 270 ц/га.

Сергей Мисько, директор ОАО "Александрия-Агро":

"На сегодняшний день можно сказать, что кукуруза уже сформировалась, восковая спелость подошла. Соответственно нужно приступать к уборке кукурузы на силос. По влажности на сегодняшний момент силос порядка 55-60 % показывает. Крахмал - основная энергия для животных, благодаря ему вырабатывается молоко".

Заготовке кормов в хозяйстве уделяется большое внимание, уже завершили третий укос трав. В его основе люцерна, культура особенно богата белком. Она составляет 40 % полезного микса для животных.

"По хозяйству сегодня насчитывается 1866 голов дойного стада, а в целом - 4800 общего поголовья. Поэтому предстоит заготовить тонну силоса, всего 33 единицы кормов, заготовлено уже 15. Самое главное на каждом этапе заготовки кормов - соблюдать технологию, от этого и зависит весь результат", - отметил Сергей Мисько.

В 2025 году в Брестской области кукурузные поля увеличили на 20 тыс. га, всего предстоит убрать более 200 тыс. га. Несколько районов уже начали эту работу.

Заготовка кормов, как и в целом жатва, должны проходить качественно и строго по технологии, с учетом климатических особенностей этого агросезона. Именно такие задачи ставит Президент Беларуси Александр Лукашенко: "Стоит задача - обеспечить нестандартную организацию труда, чтобы прежде всего провести заготовку кормов и своевременную уборку зерновых. Сделать это надо очень быстро, несмотря на те погодные условия, которые сегодня складываются. Нам предстоит решить, где мы справляемся, где не успеваем, а также оперативно устранить существующие недочеты. Техническая готовность всего уборочного комплекса - на первом месте".

Уборка хлеба в стране приближается к финишу. Более 90 % площадей обмолочено, собрано с учетом рапса 8 млн 357 тыс. т зерна.

Жатву зерновых колосовых в Брестской области уже завершили и получили рекордный урожай - почти 1,5 млн т зерна. Средняя урожайность - более 45 ц/га. Прибавка к уровню 2024 года - практически 8 ц.