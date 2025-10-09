3.69 BYN
В Беларуси продолжается прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой экономики - 2025"
В Беларуси продолжается прием заявок на IV Республиканский профессиональный конкурс "Лидеры цифровой экономики - 2025". Мероприятие призвано выявить и отметить наиболее передовые компании, IT-продукты и решения в области цифровизации и цифровой трансформации отраслей экономики страны.
Заявки на конкурс принимаются до 10 ноября 2025 года.
Кульминацией конкурса станет масштабный форум "Лидеры цифровой экономики", который пройдет 9-10 декабря 2025 года в Минске. В его рамках запланированы два ключевых события:
- III Деловая конференция "Цифровая трансформация предприятий и отраслей в Республике Беларусь";
- торжественная церемония награждения победителей конкурса "Лидеры цифровой экономики - 2025".
О конкурсе "Лидеры цифровой экономики"
Основными целями конкурса являются выявление лучших практик цифровизации, популяризация успешных кейсов и содействие их дальнейшему распространению и масштабированию по всей Беларуси. Участие в конкурсе - это возможность для компаний и разработчиков получить признание на республиканском уровне, усилить свои позиции на рынке и продемонстрировать вклад в технологическое развитие страны.
Среди участников 2025 года уже такие компании как, ОАО "Сбер Банк", Государственное предприятие "ИВЦ Миноблисполкома", Государственное предприятие "Белоруснефть-Нефтехимпроект", ОДО "ЮКОЛА-ИНФО-Брест", ООО "Котвек" и др.
Подробная информация об условиях участия, номинациях и требованиях к заявкам доступна на официальном сайте конкурса https://digitalleaders.by/
По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по телефону: +375 (29) 683-71−33.
О деловой конференции
Конференция "Цифровая трансформация предприятий и отраслей в Республике Беларусь" станет главной дискуссионной площадкой для лидеров реального сектора экономики и IT-отрасли. Ее ключевые задачи:
- обмен практическим опытом и успешными наработками по цифровой трансформации предприятий, отраслей и территорий;
- определение эффективных путей импортозамещения программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов силами белорусских компаний и специалистов.
Генеральным партнером конференции выступает "Лаборатория Касперского". Регистрация на конференцию уже открыта. С программой мероприятия и условиями участия можно ознакомиться на сайте https://konf.digitalleaders.by