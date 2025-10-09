В Беларуси продолжается прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой экономики - 2025" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8471b22c-cf44-4a2a-ae34-607ca36f57dc/conversions/ab8e3455-020c-4078-ba74-6f8bd05f886c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8471b22c-cf44-4a2a-ae34-607ca36f57dc/conversions/ab8e3455-020c-4078-ba74-6f8bd05f886c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8471b22c-cf44-4a2a-ae34-607ca36f57dc/conversions/ab8e3455-020c-4078-ba74-6f8bd05f886c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8471b22c-cf44-4a2a-ae34-607ca36f57dc/conversions/ab8e3455-020c-4078-ba74-6f8bd05f886c-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси продолжается прием заявок на IV Республиканский профессиональный конкурс "Лидеры цифровой экономики - 2025". Мероприятие призвано выявить и отметить наиболее передовые компании, IT-продукты и решения в области цифровизации и цифровой трансформации отраслей экономики страны.

Заявки на конкурс принимаются до 10 ноября 2025 года.

Кульминацией конкурса станет масштабный форум "Лидеры цифровой экономики", который пройдет 9-10 декабря 2025 года в Минске. В его рамках запланированы два ключевых события:

III Деловая конференция "Цифровая трансформация предприятий и отраслей в Республике Беларусь"; торжественная церемония награждения победителей конкурса "Лидеры цифровой экономики - 2025".

О конкурсе "Лидеры цифровой экономики"

Основными целями конкурса являются выявление лучших практик цифровизации, популяризация успешных кейсов и содействие их дальнейшему распространению и масштабированию по всей Беларуси. Участие в конкурсе - это возможность для компаний и разработчиков получить признание на республиканском уровне, усилить свои позиции на рынке и продемонстрировать вклад в технологическое развитие страны.

Среди участников 2025 года уже такие компании как, ОАО "Сбер Банк", Государственное предприятие "ИВЦ Миноблисполкома", Государственное предприятие "Белоруснефть-Нефтехимпроект", ОДО "ЮКОЛА-ИНФО-Брест", ООО "Котвек" и др.

Подробная информация об условиях участия, номинациях и требованиях к заявкам доступна на официальном сайте конкурса https://digitalleaders.by/

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по телефону: +375 (29) 683-71−33.

О деловой конференции

Конференция "Цифровая трансформация предприятий и отраслей в Республике Беларусь" станет главной дискуссионной площадкой для лидеров реального сектора экономики и IT-отрасли. Ее ключевые задачи:

обмен практическим опытом и успешными наработками по цифровой трансформации предприятий, отраслей и территорий;

определение эффективных путей импортозамещения программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов силами белорусских компаний и специалистов.