В Беларуси продолжается уборка кукурузы на силос

Беларусь в активной фазе осенних полевых работ. Одна из ключевых задач - сев озимых.

Продолжается и уборка зеленой массы кукурузы. Так, в планах аграриев Минской области заготовить более 4 млн тонн кукурузного силоса. Хорошую урожайность - 450 центнеров с гектара -показывают поля агрокомбината "Снов". В целом же несвижские аграрии довольны и итогами нынешней жатвы зерновых. Каравай хозяйства - около 30 тыс. тонн. Весомые результаты показали и отдельные культуры.

Готовятся аграрии Несвижского района и к областным "Дожинкам". Среди участников фестиваля-ярмарки и водитель агрокомбината "Снов" Виталий Гилейша, который намолотил в своем хозяйстве и на землях Крупского района почти 3 тыс. тонн зерна.