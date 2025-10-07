В Беларуси продолжается уборка кукурузы на силос и зерно - как идет заготовка на севере страны

Силы белорусских аграриев задействованы на уборке кукурузы. На силос и зеленый корм культура убрана практически с 60 % площадей. Также идет заготовка зерна для корма сельскохозяйственных животных. Сохранить урожай аграриям помогает опыт и внедрение инновационных решений.

После уборки зерна и рапса комбайны переходят на поля с кукурузой. Культура незаменимая для животноводства по питательности и полезным свойствам. Урожай в этом году вырастили достойный. И теперь важно вовремя убрать и заложить на хранение.

Хозяйство "Радуньское" первым в Оршанском районе приступило к уборке кукурузы. Заготовка силоса практически завершена. Пришло оптимальное время, говорят аграрии, и для уборки на зерно. В минувшем году получали по 100 центнеров с гектара. Не менее амбициозные планы и на этот агросезон.

Четверть века в полях Георгий Бадейко. Доверяют и комбайн, и трактор. Говорит, что уборка кукурузы не менее ответственная пора, чем жатва. Ведь основа молока и мяса закладывается именно в полях.

Значительно приросли гектарами под кукурузу в хозяйстве "Устье" НАН Беларуси. Траншеи под силос готовили заранее. При закладке на хранение акцент на технологии, чтобы корма для буренок не потеряли качество.

Дмитрий Ковалев, главный агроном РПУП "Устье" НАН Беларуси:

"Силоса на данный момент у нас убрано 55 %".

Дмитрий Батюков, директор РПУП "Устье" НАН Беларуси:

"Все механизаторы настроены на оперативную, быструю, слаженную работу. С нашей стороны мы их всем обеспечили - и обеды, и доставка людей".

Зерно заготавливают в полиэтиленовые рукава, также сохранность урожая обеспечивает современный комплекс по доработке семян. Здесь происходит очистка, сортировка. Процессы автоматизированы. Созданный микроклимат располагает к долгосрочному хранению.