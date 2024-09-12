ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В Беларуси процедура госрегистрации недвижимого имущества может быть упрощена

В Беларуси процедура госрегистрации недвижимого имущества может быть упрощена.

Палата представителей готовит ко второму чтению законопроект. Последний раз комплексные корректировки были 6 лет назад.

Совершенствование норм в сфере недвижимости связано в первую очередь с цифровизацией и созданием баз данных.

Открытым остается вопрос статуса нотариуса при совершении сделок с недвижимостью.

Андрей Балыш, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Этот законопроект в первую очередь для наших граждан, для людей. И он упрощает, во-первых, саму процедуру, второе, он сократит временной промежуток, временной промежуток между проведением этих процедур. Т.е., если раньше надо было от регистратора пройти к нотариусу и так далее, то сейчас эти все действия будут видны. Нотариусы будут на своем рабочем месте видеть и оперативно их принимать".

Проект закона доработают. Кардинальных изменений не будет. В приоритете защита прав владельцев недвижимости и безопасность государственных инфоресурсов.

недвижимостьзаконопроект

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все