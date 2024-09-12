В Беларуси процедура госрегистрации недвижимого имущества может быть упрощена.

"Этот законопроект в первую очередь для наших граждан, для людей. И он упрощает, во-первых, саму процедуру, второе, он сократит временной промежуток, временной промежуток между проведением этих процедур. Т.е., если раньше надо было от регистратора пройти к нотариусу и так далее, то сейчас эти все действия будут видны. Нотариусы будут на своем рабочем месте видеть и оперативно их принимать".