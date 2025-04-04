В Беларуси проверяют бизнесменов, которые работают нелегально. Что ждет нарушителей?

Борцы с экономическими преступлениями вместе с налоговыми инспекторами сейчас усиленно проверяют бизнесменов, которые работают нелегально - тех, кто официально безработный, но на самом деле трудится, но скрывает свои доходы и уходит от уплаты налогов.

За три последних месяца только в Минске выявлено 600 таких нарушителей. Люди, которые числятся в базе как тунеядцы, оказывают разного рода услуги, продают товары, проводят ремонтные работы. Так, накануне в поле зрения проверяющих попало СТО в центре Минска, где сотрудники работали без кассового аппарата и всю выручку забирали себе.

Расскажем подробнее о том, кому стоит ждать в гости налоговую и что ждет таких нарушителей.

Заплати налоги и спи спокойно

Официально безработные, а на деле - бизнесмены. Такую категорию сейчас мониторят сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями вместе с налоговыми инспекторами. По поручению Президента поставлена задача вывести всех из тени, кто уходит от уплаты налогов. Так, за последние три месяца в Минске нашлось 600 таких бизнесменов. Проверяющие отрабатывают рекламные интернет-ресурсы, где предлагаются различные услуги. То есть, если вы рекламируете изготовление мебели, а отчисления в налоговую не ведете, то ждите в гости ревизора.

Татьяна Брачковская, замначальника инспекции МНС по г. Минску:

"Сейчас отрабатывается группа индивидуальных предпринимателей, которые предлагают гражданам на сайте onliner.by в разделе "услуги" проведение ремонтных отделочных работ. При этом декларации не подают, налоги не платят. Мы изучили на страницах исполнителей десятки отзывов заказчиков, запросили необходимые сведения на onliner.by, провели опросы граждан, которые оставили отзывы, и начали работу по предъявлению к уплате налогов".

Служба БЭП работает как по оперативной информации, которая поступает в милицию, так и вычисляют нарушителей сами. Например, станции техобслуживания, продавцы ювелирных изделий, электронных сигарет, бьюти-мастера, строители.

Алеся Мостовая, главный государственный налоговый инспектор управления МНС по г. Минску:

"В ходе проведения контрольно-аналитических мероприятий нами установлено, что в удаленной части Ленинского района города Минска размещен ангар, в котором велась предпринимательская деятельность по ремонту автотранспортных средств физическим лицом, имеющим статус индивидуального предпринимателя. Вместе с тем данный гражданин фактически являлся тунеядцем. Поскольку о своей деятельности как индивидуального предпринимателя он не отчитывался продолжительный период времени. Тем не менее гражданин продолжал осуществлять предпринимательскую деятельность и получал от нее доходы".

Деятельность самозанятых на контроле

Сотрудники БЭП контролируют и категорию самозанятых, насколько их спектр услуг соответствует их официальному разрешению.

Алексей Андрученок, начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:

"В соответствии с законодательством, самозанятые лица имеют ограничительный перечень оказания услуг. Также самозанятые проверяются, индивидуальные предприниматели, лица, которые трудоустроены у юридических лиц, лица, которые работают у юридических лиц, но фактически не трудоустроены и получают зарплату в конвертах".