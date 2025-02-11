В Беларуси расширен перечень декларирования доходов физических лиц. Как не платить лишнее?

C 2025 года в Беларуси расширен перечень декларирования доходов физических лиц.

В Налоговом кодексе появились пункты о доходах по трудовому договору, доходах по дивидендам и доходах по гражданско-правовому договору. Таким образом, теперь сумма более 200 тыс. белорусских рублей по этим видам доходов облагается налогом в 25 %.

Ежегодно в Беларуси налоговые декларации подают около 40 тыс. граждан.

Андрей Ковалевский, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"В соответствии с законодательством лица, реализовавшие различные виды движимого или недвижимого имущества, освобождаются от налогообложения. Например, один проданный в течение года легковой автомобиль. Поэтому если кто-то продал в течение года два и более легковых автомобиля, либо автомобиль-мотоцикл, то второй и последующие транспортные средства подлежат декларированию и уже уплате налогов".