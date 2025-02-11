3.46 RUB
3.38 USD
3.49 EUR
В Беларуси расширен перечень декларирования доходов физических лиц. Как не платить лишнее?
C 2025 года в Беларуси расширен перечень декларирования доходов физических лиц.
В Налоговом кодексе появились пункты о доходах по трудовому договору, доходах по дивидендам и доходах по гражданско-правовому договору. Таким образом, теперь сумма более 200 тыс. белорусских рублей по этим видам доходов облагается налогом в 25 %.
Ежегодно в Беларуси налоговые декларации подают около 40 тыс. граждан.
Андрей Ковалевский, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:
"В соответствии с законодательством лица, реализовавшие различные виды движимого или недвижимого имущества, освобождаются от налогообложения. Например, один проданный в течение года легковой автомобиль. Поэтому если кто-то продал в течение года два и более легковых автомобиля, либо автомобиль-мотоцикл, то второй и последующие транспортные средства подлежат декларированию и уже уплате налогов".
С 2024 года вступил силу закон о криптовалюте. Теперь выводить наличные и безналичные средства можно через операторов криптоплатформ, а все, что подлежит белорусским криптобиржам, не облагается налогом и соответствует обычным правилам оплаты.