Лукашенко обозначил важнейшие задачи, стоящие перед лесным комплексом Беларуси

Поздравление Президента Беларуси с Днем работников леса

Работникам и ветеранам лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников леса.

Беларусь - страна бескрайних лесов, и тот факт, что за годы независимости их площадь увеличилась почти на миллион гектаров, говорит о целенаправленной политике государства и вашем ответственном отношении к своему труду.

Вырастить лес, вовремя его заготовить и эффективно переработать - важнейшие задачи, стоящие перед лесным комплексом Беларуси. Продукция деревообработки, произведенная по самым современным технологиям, находит покупателей практически на всех континентах. И именно здесь есть драйверы роста для отрасли.

В последние годы республика пережила немало ураганов, от которых значительно пострадал наш лесной фонд. И сегодня свой профессиональный праздник многие труженики леса отмечают на работе, устраняя буреломы.

Отдельные слова благодарности хочу выразить государственной лесной охране. Какими бы сложными ни были погодные условия, вам удается держать под контролем пожароопасную обстановку.

Убежден, что вы наилучшим образом справитесь и с последствиями ударов стихии, и с новыми значимыми проектами.

Желаю вам и вашим близким мира, благополучия и добра.

Александр Лукашенко