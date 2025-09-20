3.64 BYN
Настя Кравченко заняла почетное 6-е место на "Интервидении-2025"
Автор:Редакция news.by
Представитель Беларуси на Международном музыкальном конкурсе Настя Кравченко заняла почетное 6-е место на "Интервидении-2025".
Ее мощный вокал и невероятная энергия покорили сердца жюри.
Настя - гордость Беларуси и настоящая королева сцены!
Фото организаторов