Настя Кравченко заняла почетное 6-е место на "Интервидении-2025"

Представитель Беларуси на Международном музыкальном конкурсе Настя Кравченко заняла почетное 6-е место на "Интервидении-2025".

Ее мощный вокал и невероятная энергия покорили сердца жюри.

Настя - гордость Беларуси и настоящая королева сцены!

Фото организаторов

