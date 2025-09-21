Bloomberg: ЕС решил оставить Венгрию и Словакию без российской нефти

Брюссель рассматривает варианты ограничения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", снабжающему Венгрию и Словакию. Об этом пишет Bloomberg. И уточняет, что эти планы не входят в новый пакет санкций и не требуют единогласного решения всех стран ЕС (для их принятия достаточно большинства голосов).



Будапешт и Братислава уже который год продолжают отстаивать свое право покупать российские нефть и газ, несмотря на давление Еврокомиссии.



Страны ссылаются на отсутствие альтернатив поставкам, а также угрозу национальной энергетической безопасности в случае отказа от импорта из России.