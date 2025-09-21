3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Золото, серебро и бронзу взяли белорусские боксеры на турнире в Дагестане
Автор:Редакция news.by
Золото, серебро и бронзу взяли белорусские боксеры на турнире в Дагестанеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9494f6f-61ab-460e-b598-8223fcc08f28/conversions/e15b394e-b4db-4bff-a756-5ebf00619259-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9494f6f-61ab-460e-b598-8223fcc08f28/conversions/e15b394e-b4db-4bff-a756-5ebf00619259-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9494f6f-61ab-460e-b598-8223fcc08f28/conversions/e15b394e-b4db-4bff-a756-5ebf00619259-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9494f6f-61ab-460e-b598-8223fcc08f28/conversions/e15b394e-b4db-4bff-a756-5ebf00619259-xl-___webp_1920.webp 1920w
Белорусские спортсмены завоевали четыре медали XXIII Международного турнира по боксу памяти Магомед-Салама Умаханова, который прошел в Каспийске (Дагестан, РФ), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в соревнованиях приняли около 150 атлетов из 15 стран, в том числе семеро представителей Беларуси.
Победу в категории свыше 92 кг одержал Владислав Смягликов, который в бою за золото одолел Магомедхана Малачиева из России. В весе до 92 кг наш Алексей Алферов решением врача не был допущен к финалу и стал обладателем серебра. Бронзовые медали после поражений в полуфиналах получили Денис Солоцких (до 57 кг) и Александр Радионов (до 71 кг).