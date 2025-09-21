Золото, серебро и бронзу взяли белорусские боксеры на турнире в Дагестане

Участие в соревнованиях приняли около 150 атлетов из 15 стран, в том числе семеро представителей Беларуси.



Победу в категории свыше 92 кг одержал Владислав Смягликов, который в бою за золото одолел Магомедхана Малачиева из России. В весе до 92 кг наш Алексей Алферов решением врача не был допущен к финалу и стал обладателем серебра. Бронзовые медали после поражений в полуфиналах получили Денис Солоцких (до 57 кг) и Александр Радионов (до 71 кг).