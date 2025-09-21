Политолог высказался о решении Польши разместить войска НАТО в стране

Александр Носович, политолог, главный редактор аналитического портала Rubaltic.RU: "Такое размещение - это чисто пропагандистское заявление, которое не несет никакого практического смысла по той простой причине, что войска НАТО и так находятся в Польше постоянно. В Варшаве совершенно не нужно на это соглашаться, не нужно об этом заявлять. Решение о размещении ротационных сил НАТО на территории Польши было принято еще на саммите НАТО 2016 года. Сейчас эти войска будут постоянными, но суть-то от этого не поменяется вообще никак. Ведь войска натовских стран на территории Польши находятся непрерывно. Находятся в составе ротационного батальона, находятся во время учений натовских войск на территории Польши, которые продолжаются круглый год".