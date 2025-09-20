Лукашенко: Мотострелковые войска - надежные защитники мирного труда белорусов и суверенитета страны

Мотострелковые войска / Фото stalin-line.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ebd6adb-3174-440b-9adb-53facb313496/conversions/04ede3fc-592b-46b8-8285-9e90eb9f32a9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ebd6adb-3174-440b-9adb-53facb313496/conversions/04ede3fc-592b-46b8-8285-9e90eb9f32a9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ebd6adb-3174-440b-9adb-53facb313496/conversions/04ede3fc-592b-46b8-8285-9e90eb9f32a9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ebd6adb-3174-440b-9adb-53facb313496/conversions/04ede3fc-592b-46b8-8285-9e90eb9f32a9-xl-___webp_1920.webp 1920w Мотострелковые войска / Фото stalin-line.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов-мотострелков, военнослужащих механизированных соединений и воинских частей Вооруженных Сил с профессиональным праздником - Днем мотострелков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на в пресс-службу белорусского лидера.

"Сегодня мы чествуем доблестные мотострелковые войска - основу Вооруженных Сил Республики Беларусь, надежных защитников мирного труда белорусов и суверенитета нашей страны, - говорится в поздравлении. - Проходят годы, меняются поколения, но всегда неизменным уважением у народа будет пользоваться легендарная пехота - наша гордость и слава. Все те, кто 80 лет назад героически ковал победу на полях Великой Отечественной войны, честно выполнял свой солдатский долг в Афганистане и сегодня ежедневным ратным трудом приумножает обороноспособность государства и боеготовность армии".

Особую благодарность Александр Лукашенко выразил ветеранам войск, которые, посвятив службе Родине многие годы, остаются в строю, поддерживают связь с воинскими частями, работают с молодежью.

"Благодарю за службу и желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, оптимизма и новых успехов в наиважнейшем деле защиты родной Беларуси", - заключил Президент.

