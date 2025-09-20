3.64 BYN
Лукашенко: Мотострелковые войска - надежные защитники мирного труда белорусов и суверенитета страны
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов-мотострелков, военнослужащих механизированных соединений и воинских частей Вооруженных Сил с профессиональным праздником - Днем мотострелков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на в пресс-службу белорусского лидера.
"Сегодня мы чествуем доблестные мотострелковые войска - основу Вооруженных Сил Республики Беларусь, надежных защитников мирного труда белорусов и суверенитета нашей страны, - говорится в поздравлении. - Проходят годы, меняются поколения, но всегда неизменным уважением у народа будет пользоваться легендарная пехота - наша гордость и слава. Все те, кто 80 лет назад героически ковал победу на полях Великой Отечественной войны, честно выполнял свой солдатский долг в Афганистане и сегодня ежедневным ратным трудом приумножает обороноспособность государства и боеготовность армии".
Особую благодарность Александр Лукашенко выразил ветеранам войск, которые, посвятив службе Родине многие годы, остаются в строю, поддерживают связь с воинскими частями, работают с молодежью.
"Благодарю за службу и желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, оптимизма и новых успехов в наиважнейшем деле защиты родной Беларуси", - заключил Президент.
Поздравление Президента Беларуси с Днем мотострелков
Ветеранам-мотострелкам, военнослужащим механизированных соединений и воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем мотострелков.
Сегодня мы чествуем доблестные мотострелковые войска - основу Вооруженных Сил Республики Беларусь, надежных защитников мирного труда белорусов и суверенитета нашей страны.
Проходят годы, меняются поколения, но всегда неизменным уважением у народа будет пользоваться легендарная пехота - наша гордость и слава. Все те, кто 80 лет назад героически ковал победу на полях Великой Отечественной войны, честно выполнял свой солдатский долг в Афганистане и сегодня ежедневным ратным трудом приумножает обороноспособность государства и боеготовность армии.
Особая благодарность ветеранам войск, которые, посвятив службе Родине многие годы, остаются в строю, поддерживают связь с воинскими частями, работают с молодежью.
Благодарю за службу и желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, оптимизма и новых успехов в наиважнейшем деле защиты родной Беларуси.
Александр Лукашенко,
21 сентября 2025 года