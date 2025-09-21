3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
В США мужчина ворвался на свадьбу и открыл стрельбу: один человек убит, несколько ранены
Автор:Редакция news.by
В США мужчина ворвался на свадьбу и открыл стрельбу: один человек убит, несколько раненыnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cd0fa20-9792-434f-92f6-b4f4f136bbd6/conversions/b8fe5e6f-3742-4224-b883-a8c81e38e91d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cd0fa20-9792-434f-92f6-b4f4f136bbd6/conversions/b8fe5e6f-3742-4224-b883-a8c81e38e91d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cd0fa20-9792-434f-92f6-b4f4f136bbd6/conversions/b8fe5e6f-3742-4224-b883-a8c81e38e91d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cd0fa20-9792-434f-92f6-b4f4f136bbd6/conversions/b8fe5e6f-3742-4224-b883-a8c81e38e91d-xl-___webp_1920.webp 1920w
В американском штате Нью-Хэмпшир обезумевший мужчина открыл стрельбу на свадьбе, один человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.
Свадьба, куда ворвался обезумевший вооруженный человек, проходила в загородном клубе. В результате стрельбы один человек погиб, один с огнестрельным ранением доставлен в больницу, еще как минимум шесть человек госпитализированы с травмами, полученными в результате беспорядка после происшествия.
Нападавший задержан полицией, его мотивы выясняются.