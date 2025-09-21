В США мужчина ворвался на свадьбу и открыл стрельбу: один человек убит, несколько ранены

В американском штате Нью-Хэмпшир обезумевший мужчина открыл стрельбу на свадьбе, один человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

Свадьба, куда ворвался обезумевший вооруженный человек, проходила в загородном клубе. В результате стрельбы один человек погиб, один с огнестрельным ранением доставлен в больницу, еще как минимум шесть человек госпитализированы с травмами, полученными в результате беспорядка после происшествия.