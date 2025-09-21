Интрига разрешилась. Вьетнам стал законодателем новой музыкальной эры "Интервидения". В Москве отгремел международный музыкальный конкурс, объединивший 23 страны.





Вьетнамский певец Дык Фук стал победителем "Интервидения" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab92092-e733-4d7d-a9cc-48b42298bbf0/conversions/801a8c34-1c52-44b3-919f-f0f17ebdb1d6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab92092-e733-4d7d-a9cc-48b42298bbf0/conversions/801a8c34-1c52-44b3-919f-f0f17ebdb1d6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab92092-e733-4d7d-a9cc-48b42298bbf0/conversions/801a8c34-1c52-44b3-919f-f0f17ebdb1d6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab92092-e733-4d7d-a9cc-48b42298bbf0/conversions/801a8c34-1c52-44b3-919f-f0f17ebdb1d6-xl-___webp_1920.webp 1920w Вьетнамский певец Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Хрустальный кубок в руках 28-летнего Дык Фука. Беларусь уверенно зашла в топ-10. "Мотылек" Насти Кравченко взлетел на шестую строчку рейтинга. "Интервидение" не обошлось без сюрпризов.

Самый юный культурный дипломат, наша Настя Кравченко, спела манифест самоотверженности. Таким был и балет, в прямом смысле летая над чашей Live Арены.

Колумбия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Узбекистан поставили белорусский полет ноты художественной мысли на первое место. Мы уверенно впечатлили жюри из Сербии, Вьетнама и Катара. 341 балл и наша шестая строчка.

Настя Кравченко с песней "Мотылек" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/343b83c8-c6f8-40b5-8d54-0643030cef7f/conversions/1da51fbb-6839-4f2e-b3dc-bec669014a42-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/343b83c8-c6f8-40b5-8d54-0643030cef7f/conversions/1da51fbb-6839-4f2e-b3dc-bec669014a42-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/343b83c8-c6f8-40b5-8d54-0643030cef7f/conversions/1da51fbb-6839-4f2e-b3dc-bec669014a42-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/343b83c8-c6f8-40b5-8d54-0643030cef7f/conversions/1da51fbb-6839-4f2e-b3dc-bec669014a42-xl-___webp_1920.webp 1920w Настя Кравченко с песней "Мотылек"

Настя Кравченко, представитель Беларуси на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Я искренне рада и счастлива. Я болела за представителя Вьетнама. Он талантливый, он потрясающий, он достиг всего самого лучшего. Я и мои ребята в команде, вся наша в целом команда сделали все возможное и невозможное в том числе. Лучше уже некуда в плане нашей отдачи. Я всегда говорила, что все решают звезды, настроение, жюри. Потому что это не спорт. И тут все субъективно, а не объективно".

Увы, и на "Интервидении" не без подножек грязной политики. Еще в четверг голос Соединенных Штатов, исполнительница Vassy, одновременно гражданка Австралии и США, раздавала ритмы на Live Арене.

Исполнительница Vassy, одновременно гражданка Австралии и США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73828c67-d03f-4040-a59b-f9258ef8d67d/conversions/a177fd1c-bee8-4bb0-870d-3ad7b34abd7d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73828c67-d03f-4040-a59b-f9258ef8d67d/conversions/a177fd1c-bee8-4bb0-870d-3ad7b34abd7d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73828c67-d03f-4040-a59b-f9258ef8d67d/conversions/a177fd1c-bee8-4bb0-870d-3ad7b34abd7d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73828c67-d03f-4040-a59b-f9258ef8d67d/conversions/a177fd1c-bee8-4bb0-870d-3ad7b34abd7d-xl-___webp_1920.webp 1920w Исполнительница Vassy, одновременно гражданка Австралии и США

"Я так рада быть в Москве. Я в первый раз участвую в "Интервидении". Для меня это большая честь. И я с нетерпением жду всего, что будет происходить", - отмечала представительница Америки.

Звезда танцевальной музыки даже засветилась для миллиарда зрителей во время парада культур. Но спеть Vassy так и не выйдет. Правительство Австралии просто запретило артистке участвовать в конкурсе.

Джан Ниссар Лоне, представитель жюри от Индии на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025": "Это просто излишняя драма, которая не нужна никому. И многие распространяют исключительно ненависть. Но Россия делает все, что у нее в силах, чтобы распространить исключительно мир по всему миру".

Не дошел до конца в "Интервидении" и Шаман. Вопреки скептическим ставкам о победе заслуженного артиста он попросил судей не оценивать свое выступление и снял себя с конкурса.

"Гостеприимство - это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу", - заявил российский певец.

Россия своей культурной инициативой раскрыла миру африканскую самобытность, азиатские тренды и арабскую тонкость. Ассорти культур, в котором все сочетались и готовы развивать двусторонние контакты. Катар замыкает тройку лидеров. На шаг выше трио NOMAD, оно редко фигурировало в списках фаворитов, но осознание национальных корней и вокал восхитили судей до второй строчки рейтинга.

Азат Раимбердиев, солист трио NOMAD, представитель Кыргызстана на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025": "Друзья, мы постарались дотронуться до каждого сердца каждого слушателя и телезрителя. Надеюсь, нам это удалось. Я думаю, что для нас это победа, потому что столько людей за нас болело. И хочется передать большой привет всем, кто за нас болел. Беларусь, привет! Мы вас любим".

Триумфатор вечера, кажется, попал в регламент конкурса как никто, показав национальный колорит так, что сорвал самые громкие овации Live Арены.

Представитель Вьетнама Дык Фук благодарит на русском языке всю Россию за гостеприимство. Конечно, здорово, что дальше шоу будет продолжаться.

