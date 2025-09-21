10 тыс. солдат, авиация и речная флотилия. Сербия на параде продемонстрировала мощь своей армии

Сербия отметила день единства, свободы и национального флага. Праздничный военный парад в Белграде стал самым масштабным за всю историю страны.



Участие в нем приняли 10 тыс. солдат и более 2,5 тыс. единиц военной техники, включая авиацию и речную флотилию. По площади военные пронесли 300-метровый национальный флаг, а вслед за ними прошли гвардейцы и спецназ.



Собравшиеся граждане страны также исполнили гимн под сопровождение оркестра. Сербия - одна из немногих стран Балканского региона, где есть собственная мощная оборонная промышленность. Ранее президент страны Александр Вучич выразил намерение сохранить военный нейтралитет.