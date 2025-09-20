3.64 BYN
Лукашенко: Белорусский и армянский народы объединяют многолетняя дружба и общая история
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Армении с национальным праздником - Днем независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Белорусский и армянский народы объединяют многолетняя дружба, традиционные христианские ценности и общая история. Вместе мы проходили через суровые испытания, радовались значимым достижениям, оказывали взаимную поддержку в сложные времена", - говорится в поздравлении.
Глава государства убежден, что сегодня, как никогда прежде, очень важно сохранять и укреплять дух сотрудничества и партнерства.
Белорусский лидер пожелал армянскому народу мира, процветания и новых успехов в созидательном труде на благо Армении.