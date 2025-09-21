3.64 BYN
Без осадков и до +30°С. Погода порадует белорусов в эти осенние дни
Автор:Редакция news.by
Без осадков и до +30°С. Погода порадует белорусов в эти осенние дни
До плюс 30 и без осадков ожидается в Беларуси 21 сентября. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет малооблачно и без осадков. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха - плюс 24-30 градусов.