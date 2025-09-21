Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Без осадков и до +30°С. Погода порадует белорусов в эти осенние дни

До плюс 30 и без осадков ожидается в Беларуси 21 сентября. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет малооблачно и без осадков. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха - плюс 24-30 градусов.

