3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Трагедия в Лиде: супружеская пара погибла во время пожара в квартире
Автор:Редакция news.by
Супружеская пара погибла при пожаре в квартире в Лиде. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Сообщение о возгорании в квартире на девятом этаже жилого дома по ул. Варшавской в Лиде Гродненской области поступило спасателям 20 сентября около 9.20. На пожаре обнаружены погибшие хозяин квартиры 1951 года рождения и его жена 1953 года рождения. Причины возгорания и гибели людей устанавливаются.
Также 20 сентября в больнице от ожогов, полученных 12 сентября при самостоятельном тушении пожара нежилого дома в деревне Ратмировичи Октябрьского района Гомельской области, скончался пенсионер 1958 года рождения. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.