Победителем "Интервидения-2025" стал представитель Вьетнама Дык Фук

Певец Дык Фук из Вьетнама стал победителем международного музыкального конкурса "Интервидение". По итогам голосования профессионального жюри, исполнитель набрал 422 балла, информирует ТАСС.

"Поздравляю, Вьетнам! И мы от всей нашей страны и от всего мира поздравляем вас с победой. Вы покорили нас своим номером, своим талантом. Благодарим!" - сказал со сцены ведущий.

Второе место заняли The Nomad Trio из Киргизии, набрав 373 балла. На третьем месте - Катар. Представитель страны Дана аль-Мир набрала 369 баллов.

