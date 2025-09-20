3.64 BYN
Победителем "Интервидения-2025" стал представитель Вьетнама Дык Фук
Автор:Редакция news.by
Победителем "Интервидения-2025" стал представитель Вьетнама Дык Фук
Певец Дык Фук из Вьетнама стал победителем международного музыкального конкурса "Интервидение". По итогам голосования профессионального жюри, исполнитель набрал 422 балла, информирует ТАСС.
"Поздравляю, Вьетнам! И мы от всей нашей страны и от всего мира поздравляем вас с победой. Вы покорили нас своим номером, своим талантом. Благодарим!" - сказал со сцены ведущий.
Второе место заняли The Nomad Trio из Киргизии, набрав 373 балла. На третьем месте - Катар. Представитель страны Дана аль-Мир набрала 369 баллов.
Фото организаторов