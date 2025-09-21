В Беларусь с визитом прибыл член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК

Беларусь и Китай продолжают развивать сотрудничество. В нашей стране с визитом член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си. Самолет гостя приземлился накануне вечером в Национальном аэропорту Минск.

По прилете состоялись краткие переговоры с главой Администрации Президента Беларуси Дмитрием Крутым. Белорусско-китайские отношения находятся на высоком уровне развития. На протяжении 33 лет с момента установления дипотношений взаимодействие сохраняет хорошую динамику. Устойчивый рост показывает торгово-экономическое сотрудничество.