В Беларуси спрос на электроэнергию для обогрева за пять лет вырос в 100 раз

Спрос белорусов на электроэнергию для обогрева за пять лет вырос в 100 раз. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Алексей Кушнаренко перед итоговым заседанием коллегии Минэнерго, пишет БЕЛТА.

"В 2024 году на 34 % вырос спрос населения на электричество для нужд обогрева и составил 880 млн кВт.ч. Это в 100 раз больше, чем было пять лет назад. Мы видим спрос населения на этот вид услуг, поэтому проводим масштабную модернизацию нашей электросетевой инфраструктуры. Так, в прошлом году мы реконструировали, модернизировали и построили свыше 3 тыс. км электрических сетей. Выдана 31 тыс. технических условий для использования электроэнергии на цели отопления и горячего водоснабжения", - сказал Алексей Кушнаренко.