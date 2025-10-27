В Беларуси убрано свыше 4 млн тонн сахарной свеклы

Свыше 4 млн тонн сахарной свеклы собрано в Беларуси. Год для культуры удачный, в среднем урожайность выше прошлогодней на 38 центнеров.

На Гомельщине сладкий корнеплод выращивает и овощеводческое хозяйство "Брилево". Уборка близится к завершению. Культура стратегически важная, идет в хранилища на формирование стабфондов для соцсферы и на продажу в торговую сеть. Урожайность в хозяйстве - 350 ц/га.