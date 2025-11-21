В Беларуси увеличат объем средств для поддержки предпринимательства на 2026-2030 годы

На сектор малого и среднего предпринимательства в Беларуси приходится более четверти валового внутреннего продукта - это пятая часть объема промышленного производства и третья в розничном товарообороте.

Внимание со стороны государства особое. За текущую пятилетку профинансировано свыше 900 проектов на сумму более 100 млн рублей.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Фактически завершили разработку пятилетней программы поддержки предпринимательства на 2026-2030 годы. Там присутствуют два основных блока - поддержка развития инфраструктуры и поддержка новых мер по предпринимательству. Объем средств в бюджете предусмотрен в два раза больше, чем в текущей пятилетке".