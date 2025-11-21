3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
В Беларуси увеличат объем средств для поддержки предпринимательства на 2026-2030 годы
На сектор малого и среднего предпринимательства в Беларуси приходится более четверти валового внутреннего продукта - это пятая часть объема промышленного производства и третья в розничном товарообороте.
Внимание со стороны государства особое. За текущую пятилетку профинансировано свыше 900 проектов на сумму более 100 млн рублей.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
"Фактически завершили разработку пятилетней программы поддержки предпринимательства на 2026-2030 годы. Там присутствуют два основных блока - поддержка развития инфраструктуры и поддержка новых мер по предпринимательству. Объем средств в бюджете предусмотрен в два раза больше, чем в текущей пятилетке".
Малое и среднее предпринимательство - один из важных источников занятости населения. В Беларуси около 1,5 млн жителей трудится в этой сфере.