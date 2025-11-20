В Беларуси в 2026 году изменят законодательство о банкротстве

В Беларуси законодательство о банкротстве планируется изменить в 2026 году. Ожидается, что поправки в соответствующий закон "Об урегулировании неплатежеспособности" подготовят к августу и внесут в Палату представителей.

Количество дел о несостоятельности и банкротстве за последние 10 лет снизилось более чем в 2 раза. В первом полугодии 2025 года также отмечено снижение числа новых дел. Больше всего дел за этот период открыто в оптовой и розничной торговле. Их доля составила почти 40 %.