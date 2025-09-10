В Беларуси введут единую систему оплаты проезда в наземном транспорте

В Беларуси введут единую систему оплаты проезда в наземном общественном транспорте.

Приобрести виртуальный билет можно будет с помощью бесконтактной смарт-карты, с помощью телефона через специальное приложение или обычной банковской карты.

Система будет работать не только в столице, но и в регионах. Сейчас оплатить проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях можно за наличные или через QR-код.

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП "Минсктранс":

"В Республике Беларусь ведется работа по созданию единой централизованной системы оплаты проезда. Программное обеспечение данной системы позволит комбинировать различные способы оплаты. Для удобства пассажиров добавится оплата проезда банковской картой. В настоящее время программное обеспечение находится в стадии разработки и к концу сентября планируется его тестовая эксплуатация".

Напомним, в метро можно пройти через турникет с помощью банковской карты или QR-кода. В этом году на всех станциях еще 30 турникетов оборудовали специальной системой оплаты.