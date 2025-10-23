3.66 BYN
В Беларуси завершается массовая уборка кукурузы - как показали себя белорусские сорта
В Беларуси завершается массовая уборка кукурузы. Для того чтобы собрать урожай, задействовано необходимое количество техники. Но главное - это погодные условия. Они никак сказываются на качестве самого зерна.
Хозяйство "Шипяны-АСК" Национальной академии наук. На 7 тыс. га, а это только площадь сельхозугодий, выращивают рапс, зерновые и крупяные культуры. Тысячу отвели на кукурузу - ее уборку здесь начали чуть с запозданием по срокам, все-таки погода летом немного подвела, но план уже выполнен на 90 %.
На участке в 140 га выращивают исключительно белорусскую кукурузу - гибрид "Полесский 202". Он в этом году дает свой максимум - убирают 100 ц/га.
Кукуруза хоть и культура неприхотливая, но погодные условия повлияли как на сроки созревания початков, так и на влажность. Сейчас она достигает 40 %.
Николай Надточаев, ведущий научный сотрудник отдела полевого кормопроизводства НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
"Верхушечка поражается всегда, потому что она всегда открыта, но целом в этом году на початках болезней очень мало, потому что не было экстремальных погодных условий во время формирования початка".
Часть урожая идет на плющение. Оно позволяет консервировать зерно повышенной влажности. А вот для длительного хранения его необходимо "просушить". Оптимальная влажность - 14 %. В хозяйстве с 600 га уже заготовили 20 тыс. т на силос, что полностью удовлетворяет потребности животноводства. Остальные 400 - на зерно. Но важно не просто собрать, а не потерять в качестве. Для этого у нас есть все технологии, ведь от того, чем будем кормить наших коров, зависит, сколько получим молока и мяса.
Вадим Костеневич, директор РУП "Шипяны-АСК":
"На плющения мы используем только химический консервант, который позволяет нам получить очень качественный и хороший корм, консервант состоит из 6 кислот, который не позволяет этому продукту испортится".
В целом по стране в этом году по намолоту идем с прибавкой. Средняя урожайность зерна (с кукурузой) выше прошлогодней почти на 5 ц/га. Хорошее подспорье - наши отечественные сорта - их всего 15 - ими по всей стране засеяно 760 тыс. га.
Эрома Урбан, первый заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
"Последние гибриды линейки "вивален", которые включены в реестр, в этом году и в предыдущие годы обеспечивают урожайность выше 100 ц/га и даже 150 - 160 ц/га. Гибриды более хладостойкие, я думаю, что они полностью заменят гибриды иностранной селекции".
Заморозки уборке кукурузы не помеха. В стране задействовано достаточное количество техники, используются лучшие технологии. Так что будет убрана в оптимальные сроки.