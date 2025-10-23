В Беларуси завершается массовая уборка кукурузы - как показали себя белорусские сорта

В Беларуси завершается массовая уборка кукурузы. Для того чтобы собрать урожай, задействовано необходимое количество техники. Но главное - это погодные условия. Они никак сказываются на качестве самого зерна.

Хозяйство "Шипяны-АСК" Национальной академии наук. На 7 тыс. га, а это только площадь сельхозугодий, выращивают рапс, зерновые и крупяные культуры. Тысячу отвели на кукурузу - ее уборку здесь начали чуть с запозданием по срокам, все-таки погода летом немного подвела, но план уже выполнен на 90 %.

На участке в 140 га выращивают исключительно белорусскую кукурузу - гибрид "Полесский 202". Он в этом году дает свой максимум - убирают 100 ц/га.

Кукуруза хоть и культура неприхотливая, но погодные условия повлияли как на сроки созревания початков, так и на влажность. Сейчас она достигает 40 %.

Николай Надточаев, ведущий научный сотрудник отдела полевого кормопроизводства НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"Верхушечка поражается всегда, потому что она всегда открыта, но целом в этом году на початках болезней очень мало, потому что не было экстремальных погодных условий во время формирования початка".

Початки кукурузы в поле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7923556e-f27b-4139-a675-6e68899c82c6/conversions/37f1b56b-2a30-4895-bd23-3781405f28c3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7923556e-f27b-4139-a675-6e68899c82c6/conversions/37f1b56b-2a30-4895-bd23-3781405f28c3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7923556e-f27b-4139-a675-6e68899c82c6/conversions/37f1b56b-2a30-4895-bd23-3781405f28c3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7923556e-f27b-4139-a675-6e68899c82c6/conversions/37f1b56b-2a30-4895-bd23-3781405f28c3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Часть урожая идет на плющение. Оно позволяет консервировать зерно повышенной влажности. А вот для длительного хранения его необходимо "просушить". Оптимальная влажность - 14 %. В хозяйстве с 600 га уже заготовили 20 тыс. т на силос, что полностью удовлетворяет потребности животноводства. Остальные 400 - на зерно. Но важно не просто собрать, а не потерять в качестве. Для этого у нас есть все технологии, ведь от того, чем будем кормить наших коров, зависит, сколько получим молока и мяса.

Вадим Костеневич, директор РУП "Шипяны-АСК":

"На плющения мы используем только химический консервант, который позволяет нам получить очень качественный и хороший корм, консервант состоит из 6 кислот, который не позволяет этому продукту испортится".

Комбайн убирает кукурузу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad8a3864-1d9b-4a25-a715-3468edff9889/conversions/dff92da8-a40b-4e38-aed8-347ce6b8f117-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad8a3864-1d9b-4a25-a715-3468edff9889/conversions/dff92da8-a40b-4e38-aed8-347ce6b8f117-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad8a3864-1d9b-4a25-a715-3468edff9889/conversions/dff92da8-a40b-4e38-aed8-347ce6b8f117-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad8a3864-1d9b-4a25-a715-3468edff9889/conversions/dff92da8-a40b-4e38-aed8-347ce6b8f117-xl-___webp_1920.webp 1920w

В целом по стране в этом году по намолоту идем с прибавкой. Средняя урожайность зерна (с кукурузой) выше прошлогодней почти на 5 ц/га. Хорошее подспорье - наши отечественные сорта - их всего 15 - ими по всей стране засеяно 760 тыс. га.

Эрома Урбан, первый заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"Последние гибриды линейки "вивален", которые включены в реестр, в этом году и в предыдущие годы обеспечивают урожайность выше 100 ц/га и даже 150 - 160 ц/га. Гибриды более хладостойкие, я думаю, что они полностью заменят гибриды иностранной селекции".