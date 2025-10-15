В Департаменте по предпринимательству назвали виды поддержки для бизнеса

Не секрет: чтобы открыть бизнес, нужна какая-то поддержка, ведь не у каждого получается это сделать за свои деньги. Какие есть сегодня виды поддержки для бизнеса и какие из них наиболее востребованы у предпринимателей, рассказала в "Актуальном интервью" директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси Ольга Русинович.

Собеседник сразу напомнила, что государственная финансовая поддержка для бизнеса оказывается в рамках Государственной программы "Малое и среднее предпринимательство" на 2021-2025 годы.

"Ресурсное обеспечение этой госпрограммы осуществляется через республиканский бюджет, средства местных бюджетов, средства Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей и средства белорусских банков. За истекшие годы текущей пятилетки поддержка субъекта малого и среднего предпринимательства оказана почти на 49 млрд белорусских рублей", - заявила директор Департамента по предпринимательству Минэкономики.

Она отметила, что наиболее востребованными видами поддержки являются субсидии местных исполкомов на погашение части процентов по банковским кредитам и займы Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.

Высок спрос и на кредиты Банка развития. Импортозамещение, промкооперация пользуются наибольшим спросом в связи с невысокой процентной ставкой. И это что касается финансовой поддержки, но в Беларуси крайне востребована и нефинансовая поддержка бизнеса. Ее оказывают 76 центров поддержки предпринимательства и 17 инкубаторов малого предпринимательства.

Ольга Русинович сообщила, что только за 2024 год центрами проконсультированы, как осуществлять предпринимательскую деятельность, 82 тыс. человек. Также проведено более 2,5 тыс. мероприятий, в том числе 1,5 тыс. - это обучающие курсы.

Получается, что востребован не только рубль, но и слово. "Я бы сказала, что больше даже востребована не финансовая поддержка, а консультации, так как денежные средства весьма доступны в стране", - выразила мнение Ольга Русинович.