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В ЕАЭС высокое доверие к качеству белорусской продукции - социсследования
Высокое доверие к качеству и безопасности товаров и услуг. Беларусь лидирует по этим показателям, исходя из данных социсследования по защите прав потребителей в странах ЕАЭС.
Около 60 % граждан в целом положительно оценивают ситуацию с защитой прав потребителей на общем рынке союза. Более 56 % жителей отмечают, что работа уполномоченных госорганов в этом направлении проводится эффективно. И самый большой процент таких оценок – в Беларуси (это 72 %). Далее идет Россия с показателем в 56 %.
Продукцию на общем рынке ЕАЭС приобретают 65 % жителей союза. Среди покупок одежда, обувь, текстиль, продукты питания, а также туристические услуги. И высокие оценки по уровню доверия покупателей к качеству и безопасности товаров и услуг - у Беларуси. 87 % опрошенных доверяют качеству нашей продукции.
Тут вспоминается совет Президента, который он дает всем своим гостям, приезжающим в Беларусь: если что-то попало под запрет, покупайте белорусское.
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