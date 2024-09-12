В ЕАЭС высокое доверие к качеству белорусской продукции - социсследования

Высокое доверие к качеству и безопасности товаров и услуг. Беларусь лидирует по этим показателям, исходя из данных социсследования по защите прав потребителей в странах ЕАЭС.

Около 60 % граждан в целом положительно оценивают ситуацию с защитой прав потребителей на общем рынке союза. Более 56 % жителей отмечают, что работа уполномоченных госорганов в этом направлении проводится эффективно. И самый большой процент таких оценок – в Беларуси (это 72 %). Далее идет Россия с показателем в 56 %.

Продукцию на общем рынке ЕАЭС приобретают 65 % жителей союза. Среди покупок одежда, обувь, текстиль, продукты питания, а также туристические услуги. И высокие оценки по уровню доверия покупателей к качеству и безопасности товаров и услуг - у Беларуси. 87 % опрошенных доверяют качеству нашей продукции.