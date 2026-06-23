АПК и международные планы - Лукашенко принял с докладом премьер-министра

Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра. В первую очередь Президента интересовало, как складывается ситуация в промышленном секторе. Его продукция - серьезная статья экспорта для страны. На контроле и работа в сельском хозяйстве, особенно готовность к уборочной кампании.

Главными темами, на которых акцентировал внимание Президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре.

"О ситуации в промышленности. Я Вас просил, чтобы Вы жестко держали на контроле эти вопросы. Это будет наиболее проблемное наше направление, которое должно функционировать как положено и приносить в эти сложные времена деньги, прежде всего в бюджет", - сказал глава государства.

Что касается текущей ситуации в сельском хозяйстве, то Александр Лукашенко обратил внимание на подготовку к уборочной кампании, особенно в части эксплуатации дорогостоящей техники и закрепления за ней квалифицированных специалистов. "Уже через неделю - десять дней начнется уборка не только рапса, у нас же еще озимый ячмень - то, на что мы рассчитывали. Надо, чтобы все комбайны были в работе, - потребовал Президент. - Это преступление, если не отремонтируют комбайны".

Александр Лукашенко напомнил о своем требовании, чтобы за каждым современным дорогостоящим комбайном были закреплены конкретные ответственные люди, в том числе и привлеченные специально для этих целей на время уборочной с промышленных предприятий.

"На каждый комбайн уже давно должны быть закреплены люди, где бы они (сельхозпредприятия - прим. ред.) ни находились, хоть в космосе. На комбайн - и пусть приводит в порядок человек или семейный экипаж. И будут готовы через неделю выйти в поле. Это очень важно", - подчеркнул Президент.

"И, естественно, надо же закончить нам заготовку кормов травяных. Также надо не забывать об этом", - добавил он.

Президент подчеркнул, что в Беларуси широкая линейка промышленного производства и хорошие компетенции в различных сферах. Однако есть вопросы с реализацией продукции. "Производим все, умеем производить. Как продаем? На это обратите внимание, что касается внутренних проблем", - поручил глава государства руководителю правительства.

Отдельный блок вопросов касался работы на внешнем контуре. Как раз накануне состоялись командировки премьера в Узбекистан и Россию.

Лукашенко о запланированной встрече с Путиным и длительной командировке

Как там складываются обстоятельства с нашими друзьями?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

Речь, в частности, шла о переговорах глав правительств Беларуси и России. "Вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным (премьер-министр РФ - прим. ред.). Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с Президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами", - сказал белорусский лидер.

"Есть ли такие вопросы? Как их будем решать? И проблемные вопросы (если они есть) в наших отношениях", - добавил Президент.

Глава государства отметил, что вскоре будет проходить XIII Форум регионов Беларуси и России, который в этот раз организован в Минске и Минской области. "Очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов", - охарактеризовал этот форум Президент.

"Поэтому надо будет Вам этим заниматься прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка, - ориентировал премьер-министра Александр Лукашенко. - И в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложения".

Союзная повестка

Перед ожидаемой встречей президентов Беларуси и России правительства постарались разрешить сложные моменты союзной повестки. Как отметил Александр Турчин, вопросов удалось решить положительно на взаимовыгодных условиях.

Турчин: Ситуация в экономике внушает осторожный оптимизм

В целом ситуация в экономике нашей страны внушает осторожный оптимизм: вышли на траекторию пусть небольшого, но тем не менее роста. Однако в промышленности есть проблемы на отдельных предприятиях. И именно на них - главный фокус.

По словам премьер-министра Беларуси Александра Турчина, пристальное внимание будет уделяться ситуации в промышленности, а она сейчас весьма неоднородная. "Есть предприятия, которые достаточно успешно работают, и ряд предприятий, на которых есть проблемы", - пояснил глава правительства.

Александр Турчин подчеркнул, что отечественным предприятиям приходится конкурировать на мировых рынках в сложных условиях, когда дефицита товаров не наблюдается. И выдерживать конкуренцию нужно в том числе с сильными мировыми гигантами. "Это все сложно. Но тем не менее из месяца в месяц мы видим позитивную динамику по росту объемов производства", - указал он.

"В целом ситуация в промышленности сейчас нас удовлетворить не может. Но если такие тенденции (в экономике в целом и промышленности в частности - прим. ред.) будут продолжаться (есть все предпосылки полагать, что так и будет), то через несколько месяцев мы все-таки выйдем на положительную динамику в промышленности", - заключил премьер-министр.

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