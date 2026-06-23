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Смогут ли украинцы собирать ягоды и грибы в белорусском приграничье?
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в программе "Актуальное интервью" рассказал, что во время его доклада Президенту было поручено проработать возможность организации сбора дикоросов.
"Наступают период дикоросов, сбора грибов и ягод", - отметил губернатор. - В прежние времена с украинской стороны обращались по сбору на границах или на территории Лельчицкого и Ельского районов. Поэтому Президент поручил проработать возможность подконтрольно пограничникам и другим силам по обеспечению безопасности организации этой работы, если это будет необходимо, условно говоря, гражданам Украины".
Актуальное интервью | Иван Крупко
Сегодня руководитель Гомельской области Иван Крупко доложил Президенту о ситуации в регионе, реакции жителей на заявления президента Украины и социально-экономическом развитии Гомельщины. - Как гомельчане отреагировали на недавние высказывания Владимира Зеленского и что Президент попросил им передать? - Какая ситуация сейчас на границе с Украиной? - Как развивается экономика и сельское хозяйство Гомельской области?