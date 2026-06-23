Смогут ли украинцы собирать ягоды и грибы в белорусском приграничье?

Актуальное интервью | Иван Крупко

Сегодня руководитель Гомельской области Иван Крупко доложил Президенту о ситуации в регионе, реакции жителей на заявления президента Украины и социально-экономическом развитии Гомельщины. - Как гомельчане отреагировали на недавние высказывания Владимира Зеленского и что Президент попросил им передать? - Какая ситуация сейчас на границе с Украиной? - Как развивается экономика и сельское хозяйство Гомельской области?