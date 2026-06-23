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Прозвучали ли королевские голоса - как прошел первый день кастинга в шоу "Фактор.BY" в Гродно
Автор:Редакция news.by
"Фактор.BY" продолжает поиск талантов!
Кто знает, может быть, в этот день в караоке-клубе "Эхо" в Гродно прозвучали поистине королевские голоса? Здесь прошел первый день прослушивания в новые сезоны популярного талант-шоу.
Многие участники с самого детства мечтали о сцене, но в обычной жизни они стали преподавателями, парикмахерами и врачами. Шестой "Фактор.BY" - это шанс кардинально изменить свою жизнь и заявить о своих талантах.
Команда проекта с радостью примет участие каждого, кто старше 16 лет. Оставить заявку можно на сайте news.by или же непосредственно на месте прослушивания. Место рождения звезд неизменно - улица Мостовая, 31.