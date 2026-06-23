Прозвучали ли королевские голоса - как прошел первый день кастинга в шоу "Фактор.BY" в Гродно

"Фактор.BY" продолжает поиск талантов!

Кто знает, может быть, в этот день в караоке-клубе "Эхо" в Гродно прозвучали поистине королевские голоса? Здесь прошел первый день прослушивания в новые сезоны популярного талант-шоу.

Многие участники с самого детства мечтали о сцене, но в обычной жизни они стали преподавателями, парикмахерами и врачами. Шестой "Фактор.BY" - это шанс кардинально изменить свою жизнь и заявить о своих талантах.