В Гродненской области продлили разрешение на вывоз продуктов в Польшу и Литву

Гродненский облисполком еще на год (т. е. до 31 декабря 2025 года) продлил разрешение на сверхнормативный вывоз товаров в Литву и Польшу.

В 2022 году правительство с целью защиты внутреннего рынка ввело запрет на вывоз гражданами ряда товаров определенным объемом из Беларуси за пределы Евразийского экономического союза.



Однако ограничения не распространялись на продукты, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через границу, а также в иных местах или случаях, определенных облисполкомами.