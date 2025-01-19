В Гродненской области продлили разрешение на вывоз продуктов в Польшу и Литву

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Гродненский облисполком еще на год (т. е. до 31 декабря 2025 года) продлил разрешение на сверхнормативный вывоз товаров в Литву и Польшу.
В 2022 году правительство с целью защиты внутреннего рынка ввело запрет на вывоз гражданами ряда товаров определенным объемом из Беларуси за пределы Евразийского экономического союза.
Однако ограничения не распространялись на продукты, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через границу, а также в иных местах или случаях, определенных облисполкомами.
Фото: pixabay