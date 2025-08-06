В Минске селекционеры из пяти стран поделятся опытом выращивания яблок, груш и винограда

Импортозамещение в контексте продовольственной безопасности. В Минске проходит международная конференция "Сто лет научному плодоводству в Беларуси", которая собрала специалистов из пяти стран.



Например, ученые из России и Казахстана привезли образцы перспективных сортов разных культур. Одна из задач - криоконсервация и сохранение генетического материала.

Белорусские ученые-аграрии создают новые сорта яблок, которые могут храниться до урожая следующего года. Кроме того, востребованы такие теплолюбивые культуры белорусской селекции, как абрикос и черешня. Всего за столетие отечественными учеными создано более 250 сортов плодовых и ягодных культур.

Александр Таранов, директор Института плодоводства НАН Беларуси:

"Ставится задача по насыщению рынка собственной продукцией. И здесь норма доходит до потребления 97 кг на душу населения по яблокам. У нас из этого 50 кг, которые мы обеспечиваем в собственных насаждениях. Перед институтом стоит задача по интродукции сортов яблони, груши европейской селекции, в том числе и их районирования в Республике Беларусь. И здесь институт имеет компетенции".

Тарас Фоменко, заместитель директора Северо-Кавказского федерального центра садоводства, виноградарства, виноделия:

"Здесь, конечно, радует, что белорусские коллеги к нам приезжают в гости на Кубань. А мы сейчас привезли более 100 наименований сортов, подвоев плодовых культур для обмена генетическим материалом. Мы взяли сорта яблони, это более 30 сортов, это селекция Северо-Кавказского научного центра, так и интродуцированные сорта для нашей зоны. Это мы передаем белорусским коллегам для изучения".