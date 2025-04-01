В Минске закончились свободные места для новостроек. Чему теперь уделят внимание?

Минск достиг предела свободных площадок для новой застройки. Согласно генеральному плану, до 2030 года в городе запланировано строительство 600 тыс. кв. метров жилья ежегодно - это меньше, чем в предыдущие годы.



Теперь основное внимание уделяют реконструкции уже существующих территорий, включая снос ветхих домов и устаревших зданий.



Коммунальные предприятия строят квартиры в основном для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Коммерческим компаниям с аукциона площадки под застройку больше не продаются.



В итоге они завершают проекты, начатые 5–10 лет назад. В то же время в Смолевичах продолжается строительство многоэтажных домов - в основном для многодетных семей.



В перспективе также Руденск.