3.66 BYN
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3.39 BYN
В Минске закончились свободные места для новостроек. Чему теперь уделят внимание?
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Минск достиг предела свободных площадок для новой застройки. Согласно генеральному плану, до 2030 года в городе запланировано строительство 600 тыс. кв. метров жилья ежегодно - это меньше, чем в предыдущие годы.
Теперь основное внимание уделяют реконструкции уже существующих территорий, включая снос ветхих домов и устаревших зданий.
Коммунальные предприятия строят квартиры в основном для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Коммерческим компаниям с аукциона площадки под застройку больше не продаются.
В итоге они завершают проекты, начатые 5–10 лет назад. В то же время в Смолевичах продолжается строительство многоэтажных домов - в основном для многодетных семей.
В перспективе также Руденск.