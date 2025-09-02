В Минской области стартовала уборка кукурузы на силос

В этом сезоне хлеборобы страны показывают достойный результат благодаря слаженной работе. Вес общего каравая на сегодня - более 8,5 млн тонн зерна с учетом рапса. Механизаторы постепенно меняют технику на кормоуборочную и начинают убирать кукурузу на силос. Старт этим видам работ был дан и в Минской области.

Аграрии центрального региона в этом году ожидают высокий урожай. Акцент на качество уборки, консервации. 100 тыс. тонн кукурузного микса с площади в 3 тыс. гектаров уже заложили на зиму в траншеи. Всего предстоит обработать на силос 200 тыс. гектаров. На зерно - еще 100. Культура набирает молочно-восковую спелость. В ней достаточно сахара и влаги.

Уборка кукурузы комбайном news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b804089-3809-440d-97de-23d98ea79000/conversions/668e53eb-3574-4fc4-b115-1bc2b95cc9e8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b804089-3809-440d-97de-23d98ea79000/conversions/668e53eb-3574-4fc4-b115-1bc2b95cc9e8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b804089-3809-440d-97de-23d98ea79000/conversions/668e53eb-3574-4fc4-b115-1bc2b95cc9e8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b804089-3809-440d-97de-23d98ea79000/conversions/668e53eb-3574-4fc4-b115-1bc2b95cc9e8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кормозаготовка с акцентом на качество. Уборка кукурузы на силос стартовала в Минской области. Заготовка качественных кормов для хозяйств - это залог прибыли в животноводстве и продовольственной безопасности. 100 тыс. тонн кукурузного силоса уже заложено. Обработано 3 тыс. гектаров. Одними из первых к работе приступили аграрии Слуцкого, Любанского, Солигорского и Березинского районов.

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

"Данную культуру выращиваем как на силос, так и на зерно. Почему? Потому что сегодня это очень ценный корм и в то же самое время очень ценное зерно, которое положительно влияет на продуктивность наших животных. Соответственно мы ежегодно наращиваем объем производства кукурузы на зерно. В том году мы более 800 тыс. тонн намолотили. Перед нами сегодня стоит задача убрать как минимум цифру уровня прошлого года".