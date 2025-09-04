В Минской области стартовала уборка кукурузы на силос, под культуру отведено 300 тыс. га земли

Уборочная кампания в Беларуси продолжается, БелЖД оказывает помощь в перевозке сахарной свеклы нового урожая.

А в Минской области началась уборка кукурузы на силос. Одними из первых к работам приступили фермеры Слуцкого, Любанского, Солигорского и Березинского районов.

Заготовка качественных кормов для фермерских хозяйств - залог продовольственной безопасности и прибыли в животноводстве. Уже заготовлено 100 тыс. т кукурузного силоса. Обработано 3 тыс. гектаров.

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

"В Минской области площадь, предназначенная для посадки кукурузы на силос, составляет 200 тыс. га. Если сравнить с уровнем 2024 года, тогда мы заготовили порядка 600 тыс. т силоса, а на сегодняшний день только 100 тыс. т, идет отставание на 500 тыс. т, но мы прекрасно понимаем, что надо в сжатые сроки заготовить качественный силос".

Всего в Минской области под кукурузу отведено 300 тыс. гектаров, подготовлены и траншеи для закладки кормов на зиму.