В Могилеве открыли участок полного цикла производства твердосплавного инструмента

На базе Института технологии металлов НАН Беларуси в Могилеве торжественно открыли участок полного цикла производства твердосплавного инструмента. До этого отрасль не владела подобными технологиями.

Пластины предназначены для предприятий Министерства промышленности. Апробация подтвердила соответствие всем требованиям.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Это приоритетное направление в соответствии с указом Президента. И это яркий пример экономики замкнутого цикла, когда отходы производства одних предприятий становятся сырьем для других, что позволяет, во-первых, удешевить итоговую продукцию, с другой стороны, снизить экологическую нагрузку. Здесь люди, которые не стоят на месте. И это здорово".

"Вот эти твердосплавные пластины, которые мы здесь производим, использует вся промышленность Беларуси. Потребление - более 2,5 млн штук, все завозилось раньше по импорту, - обозначил директор Института технологии металлов НАН Беларуси Анатолий Жигалов. - Сделали этот проект. Наши пластины примерно на 30 % дешевле аналогов, на 30 % эти пластины качественнее".