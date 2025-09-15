В Москве открылась первая бренд-зона белорусских товаров

В Москве в одной из крупнейших федеральных сетей по продаже техники открылась бренд-зона белорусских товаров. Она будет работать по принципу "магазин в магазине".

Теперь весь ассортимент техники под брендом "Сделано в Беларуси" в одном месте. Это телевизоры, ноутбуки, мониторы, холодильники и морозильники, стиральные машины, духовые шкафы и электроплиты. Кстати, качество можно было протестировать прямо на открытии - шеф-повар приготовил настоящие белорусские драники.

Пространство оформлено в национальном стиле, так что покупатели смогут сразу же погрузиться в уютную атмосферу белорусского быта. А помогут им консультанты, которые прошли стажировку на белорусских производствах.

"Мы решаем ту задачу, которая была определена главой государства по повышению доходности при реализации белорусских товаров. Мы должны прийти непосредственно к потребителю от предприятия-производителя. Если раньше доходность по отдельной группе товаров составляла 5 %, то сегодня она уже 20 %. Это четырехкратный рост. Это просто замечательный результат. Мы открываем первый центр бытовой техники в сети "М-Видео", это четверть российского рынка бытовой техники. Товары замечательного качества. Это сегодня абсолютно конкурентный в сравнении с импортными аналогами продукт", - рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Александр Рогожник.

Феликс Либ, генеральный директор российской сети магазинов по продаже бытовой техники:

"Для нас это не просто формат торговой зоны, для нас это символ дружбы, уважения, любви к Беларуси, народу Беларуси. И уже давно техника, произведенная в Беларуси, зарекомендовала себя с лучшей стороны, но в последнее время сделан еще больший скачок с точки зрения качества, с точки зрения сервиса, с точки зрения вывода белорусских товаров на самый высокий уровень по самым высоким стандартам. Надеемся, что белорусским товарам будет способствовать успех. Российские потребители ждут этого и с удовольствием будут приобретать белорусские товары для своих домов".

И что важно, магазин будет стимулировать продажи белорусской техники за счет более низких кредитных ставок. Все это благодаря сотрудничеству с белорусскими банками.