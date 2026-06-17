В Нацбанке Беларуси рассказали о работе антифрод-систем

Антифрод-системы в банках работают эффективно. В 2026 году уже удалось предотвратить хищение 72 млн рублей, когда их владельцы даже не догадывались об атаках кибермошенников.

Белорусам важно быть всегда начеку и повышать свою финансовую грамотность. Об этом говорили 17 июня в Национальном банке Беларуси, представляя новые ролики социальной рекламы против мошенников.

За 2025 год количество киберпреступлений снизилось на 6 % по сравнению с 2024 годом.

Эта хорошая тенденция не наблюдалась в последние годы, и в 2026 году она продолжается. Например, за пять месяцев мошенниками были похищены 3,5 млн белорусских рублей. Они вернулись к владельцам. Это 17,5 % от всех тех денег. Это эффективная работа - работа антифрод-систем банков. Однако мошенники ищут и новые способы, например, психологического воздействия на человека, поэтому всем нужно быть бдительными и не переводите деньги по звонку или призыву по ссылке.

Инна Легчилова, начальник управления защиты информации Национального банка Беларуси:

"Основная боль - самостоятельный вывод денежных средств за пределы Республики Беларусь под чьим-то воздействием. Это "инвестирование", "декларирование" и "участие в спецоперации". В этих случаях антифрод является беспомощным - человек сам приходит со своим паспортом и совершает платеж. С 1 июля 2026 года вводятся новые стандарты. Новым для банковского сообщества будет цифровой отпечаток для граждан. Ничего в их жизни не изменится. Все, что будет нужно, при входе в систему дистанционного банковского обслуживания (СДБО) нажать кнопку на разрешение доступа. Геолокация не представляет собой нечто невозможное и страшное".