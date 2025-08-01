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В преддверии Дня железнодорожника Игорь Сергеенко посетил Центр управления перевозками БЖД
Белорусская железная дорога - это не просто работа, а жизненный путь более 400 династий. В преддверии Дня железнодорожника председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко посетил Центр управления перевозками БЖД, где ознакомился с его работой и встретился с коллективом.
Центр управления перевозками БЖД - сердце всей железнодорожной логистики. Специалисты следят за движением поездов, координируют маршруты и оперативно реагируют на любые изменения в графиках. Система управления обеспечивает не только безопасность, но и минимизацию задержек, чтобы пассажиры и груз всегда прибывали вовремя.
По железнодорожной магистрали ежедневно проходит порядка 1300 составов. Из них около 650 пассажирских поездов и порядка 600 грузовых. Вся информация о движении поступает в центр в режиме реального времени.
Безопасность - превыше всего. В случае форс-мажорных ситуаций специалисты должны реагировать молниеносно.
"Очень много внештатных ситуаций, когда нужно сообщать в различные службы, например, травмирование человека поездом. В последнее время плохие погодные условия, например, падают деревья, но все также нужно организовать движение поездов и обеспечить подвод специальных служб по устранению последствий", - рассказал диспетчер участка Молодечно - Осиповичи БЖД Михаил Феськов.
Тренажеры, автоматизированные системы и диспетчерская централизация - все эти разработки оптимизируют управление движением, но последнее слово все равно за человеком.
"На Белорусской железной дороге существует 19 пунктов пропуска по всему периметру с соседними железнодорожными администрациями. В силу определенных событий и ограничений на сегодня в рабочем состоянии находятся только 10. Из них 6 пунктов - с Российской Федерацией. Это основное направление как пассажирооборота, так и грузооборота с Республикой Беларусь", - отметил первый замначальника службы перевозок управления БЖД Валерий Мацкель.
22 международных поезда курсируют в Российскую Федерацию. Москва, Питер, Адлер и Мурманск - самые популярные направления. Движение на Запад на сегодня закрыто. Однако Беларусь готова решать этот вопрос, если откликнутся партнеры, подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко:
"Протяженность железнодорожных путей Беларуси составляет 12 тыс. км, 4-я часть электрифицирована. Белорусская железная дорога активно развивается, модернизируется. К сожалению, по определенным причинам сегодня движение на Запад закрыто, но мы всегда готовы к сотрудничеству с нашими соседями и с нашими партнерами".
Запад, пытаясь навредить санкциями, ухудшает ситуацию для своих же граждан, которые хотят с нами иметь нормальную транспортную связь. Несмотря на это, БЖД сохраняет готовность к сотрудничеству, развивает свою инфраструктуру и обеспечивает безопасность пассажирам.