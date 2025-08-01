В преддверии Дня железнодорожника Игорь Сергеенко посетил Центр управления перевозками БЖД

Белорусская железная дорога - это не просто работа, а жизненный путь более 400 династий. В преддверии Дня железнодорожника председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко посетил Центр управления перевозками БЖД, где ознакомился с его работой и встретился с коллективом.

Центр управления перевозками БЖД - сердце всей железнодорожной логистики. Специалисты следят за движением поездов, координируют маршруты и оперативно реагируют на любые изменения в графиках. Система управления обеспечивает не только безопасность, но и минимизацию задержек, чтобы пассажиры и груз всегда прибывали вовремя.

По железнодорожной магистрали ежедневно проходит порядка 1300 составов. Из них около 650 пассажирских поездов и порядка 600 грузовых. Вся информация о движении поступает в центр в режиме реального времени.

Безопасность - превыше всего. В случае форс-мажорных ситуаций специалисты должны реагировать молниеносно.

"Очень много внештатных ситуаций, когда нужно сообщать в различные службы, например, травмирование человека поездом. В последнее время плохие погодные условия, например, падают деревья, но все также нужно организовать движение поездов и обеспечить подвод специальных служб по устранению последствий", - рассказал диспетчер участка Молодечно - Осиповичи БЖД Михаил Феськов.

Михаил Феськов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c819df1-94e0-48de-b5eb-9791a179ddd9/conversions/ad9d4da3-537a-44b8-a91f-ea291ad9b6e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c819df1-94e0-48de-b5eb-9791a179ddd9/conversions/ad9d4da3-537a-44b8-a91f-ea291ad9b6e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c819df1-94e0-48de-b5eb-9791a179ddd9/conversions/ad9d4da3-537a-44b8-a91f-ea291ad9b6e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c819df1-94e0-48de-b5eb-9791a179ddd9/conversions/ad9d4da3-537a-44b8-a91f-ea291ad9b6e9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тренажеры, автоматизированные системы и диспетчерская централизация - все эти разработки оптимизируют управление движением, но последнее слово все равно за человеком.

"На Белорусской железной дороге существует 19 пунктов пропуска по всему периметру с соседними железнодорожными администрациями. В силу определенных событий и ограничений на сегодня в рабочем состоянии находятся только 10. Из них 6 пунктов - с Российской Федерацией. Это основное направление как пассажирооборота, так и грузооборота с Республикой Беларусь", - отметил первый замначальника службы перевозок управления БЖД Валерий Мацкель.

Валерий Мацкель. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92c3ea9f-fb51-475e-b471-a72d41459850/conversions/f31201d5-e786-4e11-bbda-db9c7820b992-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92c3ea9f-fb51-475e-b471-a72d41459850/conversions/f31201d5-e786-4e11-bbda-db9c7820b992-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92c3ea9f-fb51-475e-b471-a72d41459850/conversions/f31201d5-e786-4e11-bbda-db9c7820b992-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92c3ea9f-fb51-475e-b471-a72d41459850/conversions/f31201d5-e786-4e11-bbda-db9c7820b992-xl-___webp_1920.webp 1920w

22 международных поезда курсируют в Российскую Федерацию. Москва, Питер, Адлер и Мурманск - самые популярные направления. Движение на Запад на сегодня закрыто. Однако Беларусь готова решать этот вопрос, если откликнутся партнеры, подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко:

"Протяженность железнодорожных путей Беларуси составляет 12 тыс. км, 4-я часть электрифицирована. Белорусская железная дорога активно развивается, модернизируется. К сожалению, по определенным причинам сегодня движение на Запад закрыто, но мы всегда готовы к сотрудничеству с нашими соседями и с нашими партнерами".

Игорь Сергеенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6459f76-fe7f-4683-8d49-eea4fff0a613/conversions/749e9364-6490-4710-afad-008ff003198a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6459f76-fe7f-4683-8d49-eea4fff0a613/conversions/749e9364-6490-4710-afad-008ff003198a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6459f76-fe7f-4683-8d49-eea4fff0a613/conversions/749e9364-6490-4710-afad-008ff003198a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6459f76-fe7f-4683-8d49-eea4fff0a613/conversions/749e9364-6490-4710-afad-008ff003198a-xl-___webp_1920.webp 1920w