В проекте "На контроле Президента" говорим о налогообложении и росте ответственности бизнеса

Ежегодно органами финансовых расследований по фактам уклонения от уплаты налогов выявляется порядка 200 преступлений. При этом еще 10 лет назад их было на сотню больше. Сокращение количества выявляемых преступлений за уклонение от уплаты налогов - прямое доказательство того, что бизнес стал более ответственно относиться к соблюдению законодательства.