В рамках развития птицеводческой отрасли Беларуси планируется реализация трех новых инвестпроектов
Обеспечить продовольственную безопасность - одно из приоритетных направлений госполитики. Сюда направляются немалые силы и средства.
Сейчас активно ведется закладка стабфондов на межсезонный период. Не останавливается и работа по наполнению прилавков отечественным мясом.
Только в Минской области за 9 месяцев года выращено более 198 тыс. т птицы. Это свыше 35 % от общего объема производства по стране. Что касается производства яиц, то с начала года оно составило почти 895 млн штук. В птицеводческой отрасли Минской области задействовано 16 площадок, из которых 4 специализируются на производстве яиц и 12 - на мясе птицы.
Елена Бодак, начальник управления животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома: "На сегодняшний день Минская область очень динамично развивается в плане производства птицеводческой продукции. Реализуется значительное количество инвестиционных проектов, которые позволяют расширить производство птицеводческой продукции. В структуре общего производства продукции скотоводства и птицеводства именно производство продукции птицеводства занимает 53 %. Т.е. это достаточно внушительный процент от общего объема этого производства. Согласно всем инвестиционным проектам, которые будут реализованы на территории Минской области, это даст значительную прибавку по производству яиц на 114 % и соответственно по производству цыплят-бройлеров тоже порядка 120 %".
На Солигорской птицефабрике уже реализован проект по строительству инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой яиц. Для Беларуси этот опыт уникален.
После выхода перепелиной фермы на проектную мощность планируется получать ежегодно не менее 200 млн яиц. В плане реализация еще трех инвестпроектов. В частности, запланировано строительство цеха по переработке перепелиных яиц, а также создание селекционно-генетического центра по разведению перепелок. Предусмотрена и реконструкция 4 птичников.