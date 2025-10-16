3.73 BYN
В садах Беларуси идет сбор урожая, а переработчики все активнее загружают производственные линии
Садоводы Беларуси снимают урожай яблок, а переработчики ждут поставок для производства консервов. Как загружены производственные линии и что сейчас в тренде у заготовителей?
В садах идет уборка яблок
"Плодовые стены", как называют их могилевские садоводы, по сути, конвейеры по производству полезного продукта. Ранние сорта яблок почти распроданы. Сейчас в самом разгаре сбор поздних, которые и пойдут на хранение.
В хозяйстве "АРНИКА-АГРО" под яблоневые сады отвели около 200 га. А это почти 500 тыс. деревьев в деле. И каждое даст до сотни плодов.
Урожай этого года радует не только глаз. Подросло и качество. А ведь капризы погоды обещали аграриям совсем иную картину.
Константин Бородаенко, ведущий агроном ООО "АРНИКА-АГРО":
"С 27 апреля по 11 мая заморозки доходили до минус 5 градусов. Благодаря применению криопротекторов (аппаратов, которые позволяют цветкам пережить заморозки) нам удалось сохранить хороший урожай. И размер яблока неплохой, и окраска отличная, и повреждений болезнями нет".
"В этом году соберем порядка 5, может и 6 тыс. тонн яблок. Закладываем стабфонд (в этом году он считается госзаказом) порядка 3300 тонн яблок. И планируем реализовывать до апреля", - рассказал директор ООО "АРНИКА-АГРО" Виталий Нис.
Сегодня на сбор урожая вышли всей администрацией предприятия. Не усидел в кабинете даже руководитель. А значит должны уложиться в сроки.
Предприятия переработки работают в режиме нон-стоп
Сортировка у ведущих садоводов работает в режиме нон-стоп. Ведь покупатель ждет свежий продукт. И его в достатке.
Владислав Нис, начальник отдела продаж ООО "АРНИКА-АГРО":
"В день мы получаем порядка 100-150 тонн свежего сладкого белорусского яблока. Фасуем в день около 40 тонн и отправляем это яблоко сразу в свежем виде в торговую сеть".
Технологии соблюдаются во всей производственной цепочке - от поля до готового продукта. В этом и секрет популярности белорусских брендов.
Сделали ставку на качество и на Быховском консервном заводе.
Татьяна Олиферчик, начальник производственной лаборатории Быховского консервного завода:
"Все сырье, которое поступает, проходит входной контроль. Проверяем на нитраты. Если идет превышение допустимого уровня, то не допускается в производство. Качественное сырье - равно качественный продукт".
"Сейчас на предприятие поступает кабачок. Он проходит несколько моек, дробится, бланшируется, протирается и идет на уваривание. Необходимо все емкости постерилизовать. 9 автоклавов работают 24 часа в сутки", - рассказала начальник консервного цеха Быховского консервного завода Ирина Симонок.
А еще обновили оборудование, вооружились новейшими разработками в производстве продуктов питания, учли тренды. В топе, конечно, зеленый горошек.
Надежда Гернеза, главный технолог Быховского консервного завода:
"Произвели около 7 млн банок разного номинального объема. Своих потребителей в этом году мы порадовали такими продуктами, как лечо, огурцы маринованные. Планируем производить консервы фасолевой группы, закусок, нектаров".
Спрос на продукты питания в мире увеличивается, оттого в объемах производства прирастают белорусские переработчики. А еще это успешное импортозамещение. Кстати, в этом году с приростом только Могилевская область поставила такой продукции на сумму свыше 1,5 млрд рублей.