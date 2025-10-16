В садах Беларуси идет сбор урожая, а переработчики все активнее загружают производственные линии

Садоводы Беларуси снимают урожай яблок, а переработчики ждут поставок для производства консервов. Как загружены производственные линии и что сейчас в тренде у заготовителей?

В садах идет уборка яблок

"Плодовые стены", как называют их могилевские садоводы, по сути, конвейеры по производству полезного продукта. Ранние сорта яблок почти распроданы. Сейчас в самом разгаре сбор поздних, которые и пойдут на хранение.

Ящики с яблоками news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3f3ea0a-ca62-44d5-837b-f86d927f5354/conversions/5d989c68-98c1-4598-90cb-0a1ac640778d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3f3ea0a-ca62-44d5-837b-f86d927f5354/conversions/5d989c68-98c1-4598-90cb-0a1ac640778d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3f3ea0a-ca62-44d5-837b-f86d927f5354/conversions/5d989c68-98c1-4598-90cb-0a1ac640778d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3f3ea0a-ca62-44d5-837b-f86d927f5354/conversions/5d989c68-98c1-4598-90cb-0a1ac640778d-xl-___webp_1920.webp 1920w

В хозяйстве "АРНИКА-АГРО" под яблоневые сады отвели около 200 га. А это почти 500 тыс. деревьев в деле. И каждое даст до сотни плодов.

Урожай этого года радует не только глаз. Подросло и качество. А ведь капризы погоды обещали аграриям совсем иную картину.

Константин Бородаенко, ведущий агроном ООО "АРНИКА-АГРО":

"С 27 апреля по 11 мая заморозки доходили до минус 5 градусов. Благодаря применению криопротекторов (аппаратов, которые позволяют цветкам пережить заморозки) нам удалось сохранить хороший урожай. И размер яблока неплохой, и окраска отличная, и повреждений болезнями нет".

"В этом году соберем порядка 5, может и 6 тыс. тонн яблок. Закладываем стабфонд (в этом году он считается госзаказом) порядка 3300 тонн яблок. И планируем реализовывать до апреля", - рассказал директор ООО "АРНИКА-АГРО" Виталий Нис.

Трактор среди яблонь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd3fe749-f862-4cf1-bf67-c52a7f4e79cb/conversions/cf6b066e-b755-41e7-8388-a7d8875de5bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd3fe749-f862-4cf1-bf67-c52a7f4e79cb/conversions/cf6b066e-b755-41e7-8388-a7d8875de5bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd3fe749-f862-4cf1-bf67-c52a7f4e79cb/conversions/cf6b066e-b755-41e7-8388-a7d8875de5bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd3fe749-f862-4cf1-bf67-c52a7f4e79cb/conversions/cf6b066e-b755-41e7-8388-a7d8875de5bc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня на сбор урожая вышли всей администрацией предприятия. Не усидел в кабинете даже руководитель. А значит должны уложиться в сроки.

Предприятия переработки работают в режиме нон-стоп

Сортировка у ведущих садоводов работает в режиме нон-стоп. Ведь покупатель ждет свежий продукт. И его в достатке.

Владислав Нис, начальник отдела продаж ООО "АРНИКА-АГРО":

"В день мы получаем порядка 100-150 тонн свежего сладкого белорусского яблока. Фасуем в день около 40 тонн и отправляем это яблоко сразу в свежем виде в торговую сеть".

Технологии соблюдаются во всей производственной цепочке - от поля до готового продукта. В этом и секрет популярности белорусских брендов.

Сделали ставку на качество и на Быховском консервном заводе.

Татьяна Олиферчик, начальник производственной лаборатории Быховского консервного завода:

"Все сырье, которое поступает, проходит входной контроль. Проверяем на нитраты. Если идет превышение допустимого уровня, то не допускается в производство. Качественное сырье - равно качественный продукт".

Банки с консервированными овощами на полке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ce68452-dd7e-4078-a02c-5bd649d257cf/conversions/4a455fbe-9e82-4cb0-9675-2fd3a88e0d2a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ce68452-dd7e-4078-a02c-5bd649d257cf/conversions/4a455fbe-9e82-4cb0-9675-2fd3a88e0d2a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ce68452-dd7e-4078-a02c-5bd649d257cf/conversions/4a455fbe-9e82-4cb0-9675-2fd3a88e0d2a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ce68452-dd7e-4078-a02c-5bd649d257cf/conversions/4a455fbe-9e82-4cb0-9675-2fd3a88e0d2a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Сейчас на предприятие поступает кабачок. Он проходит несколько моек, дробится, бланшируется, протирается и идет на уваривание. Необходимо все емкости постерилизовать. 9 автоклавов работают 24 часа в сутки", - рассказала начальник консервного цеха Быховского консервного завода Ирина Симонок.

А еще обновили оборудование, вооружились новейшими разработками в производстве продуктов питания, учли тренды. В топе, конечно, зеленый горошек.

Надежда Гернеза, главный технолог Быховского консервного завода:

"Произвели около 7 млн банок разного номинального объема. Своих потребителей в этом году мы порадовали такими продуктами, как лечо, огурцы маринованные. Планируем производить консервы фасолевой группы, закусок, нектаров".