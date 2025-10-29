В Санкт-Петербурге начинается строительство Центра белорусской техники

Беларусь и Россия расширяют сеть мультибрендовых центров нашей техники. Развивать такой формат работы - поручение нашего Президента. 29 октября старт строительству очередной площадки в Санкт-Петербурге дали губернатор Северной столицы России и премьер-министр Беларуси. Город на Неве - крупный потребитель белорусских машин. Новый центр, помимо широкой линейки, предложит мобильный сервис "под ключ" 24/7.

Присмотреться к любой белорусской машине, расспросить, прицениться. Словом, купить не кота в мешке, а понятный заказчику товар. Да еще с гарантией, что если вдруг что-то пойдет не по плану, машину обслужат в короткие сроки, вернув в поля или на стройку без дорогостоящих простоев. Чем не козырь для питерского потребителя. Но не только.

Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга (Россия): "Основная задача этого центра - создание базы запасных частей. И, как мы их называем, летучих бригад, которые в случае если с техникой, которая сегодня достаточно популярна на территории всего Северо-Западного федерального округа, что-то происходит, на территории этого центра должен быть накоплен необходимый запас запасных частей, который позволит оперативно технику обратно выводить в работу".

Словом, это тот самый случай, когда все совпало. Северной столице России нужна хорошая и разная техника, нашему производителю - близкий и выгодный рынок. Что удобно, купить здесь можно будет не только машины, но также узлы и запчасти. Не откажут и стороннему производителю.

Александр Ефимов, гендиректор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга": "Если раньше продавали трактор в отдельной организации, прицепное навесное оборудование - в другой организации, а клиенту приходилось туда-сюда бегать, то сейчас, конечно, это большое преимущество. В одном окне можно получить доступ ко всем технологиям комплексным и комплексному обслуживанию нашей продукции".

Символично или показательно, решайте сами, но 29 октября ровно месяц с того самого момента на нашем ИННОПРОМе, где Минск и Питер договорились о проекте, заложен первый камень в основании нового центра. Обещают со стройкой не затягивать. На все про все 3 года.



Мультибрендовые центры техники - уже классическая для нас российская история. Татарстан, Кузбасс, Башкортостан, Новосибирская область. Проверено, такие площадки повышают эффективность продвижения продукции. Продавать машины без обслуживания - значит отдать рынок конкурентам. Поставил трактор - следом сервис. Эта формула записана в долгосрочную стратегию работы на российском рынке.



Ориентир Минска и Санкт-Петербурга - товарооборот в 3 млрд долларов. В России мало кто может похвастаться такими объемами торговли с Беларусью. А Питер пока еще не может, но точно хочет и главное, знает как.

Город на Неве принимает традиционный для осени Совет делового сотрудничества. Пассажирская техника, коммунальные, пожарные машины – все это местный потребитель знает и почти все покупает. Если нет, то планирует. Губернатор еще и лично рекламирует наши продукты. Магазины под вывеской "Белорусская" позволяют продавать дешевле, хотя цены никогда не были препоной, скорее, конкурентным преимуществом. А чтобы эту марку держал весь наш экспорт, Беларусь создает в российской северной столице собственные портовые мощности. Они станут главной дорогой в мир для нашей продукции.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: "Важный для обеих сторон проект оснащения белорусского грузового терминала в порту Брунка. Идет рост перевалки грузов, поэтому по мере оснащения до 20 млн тонн в год будут объемы перевалки. Поэтому роль Санкт-Петербурга в нашей логистике для нашей страны в связи с этим будет только возрастать".