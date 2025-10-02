3.66 BYN
В СПК "Деньщикова" Гродненской области убирают сахарную свеклу и кукурузу
Сахарная свекла и кукуруза находятся в центре внимания аграриев Гродненского района. В СПК имени "Деньщикова" комбайны продолжают работу на полях, уже убрано почти половина площадей, отведенных под сладкий корнеплод. А на кукурузных полях активно идет заготовка силоса и начат сбор урожая на зерно.
Сезон уборки сахарной свеклы в 2025 году стартовал раньше обычного - первые корнеплоды начали выкапывать еще в августе. В СПК имени "Деньщикова" работа идет активно - хозяйство планирует собрать около 56 тыс. т сладкого урожая. Под свеклу здесь отведено 600 га, а показатели урожайности радуют стабильностью - в среднем 880 ц/га, сахаристость превысила 16 %.
"Идет активная уборка сахарной свеклы, из 5 190 га убрано 2 360, это больше 49 %", - отметил первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Гродненского райисполкома Виктор Кемежук.
Два свеклоуборочных комбайна и погрузчик обеспечивают работу без простоев, с полей урожай сразу отправляют на переработку. На Скидельский сахарный комбинат уходит почти 900 т корнеплодов. Аграрии отгружают 1,5 тыс. т свеклы за смену. За штурвалом комбайна сидит Николай Пригодич - механизатор с 25-летним стажем.
"Работал на зерновом комбайне, закончилась уборка, в 2025 году была тяжелая уборка, дожди мешали убирать, но мы это одолели, а сейчас месяц уже как на сахарной свекле работаем - отгружаем свеклу. У хозяйства в планах 56 тыс. т дать", - рассказал Николай Пригодич.
Кукурузные поля СПК имени "Денищикова" - одна из главных площадок уборочной. Здесь заготавливают силос, без которого невозможен сбалансированный рацион буренок. Приступили и к уборке кукурузы на зерно, чтобы полностью завершить кампанию в оптимальные сроки.
В хозяйстве под кукурузу отвели почти 2 тыс. га: с половины урожай убирают на зеленую массу, остальное идет на зерно. Заготовка силоса близка к завершению.
"В связи с погодными условиями и ночными заморозками кукуруза меняется каждый день на глазах, что уменьшает урожайность этой культуры именно на зеленую массу, поэтому главная задача - обеспечение и заложение силоса в полном объеме - необходимом для животноводства", - объяснил агроном СПК имени "Деньщикова" Дмитрий Шинтарь.
СПК имени "Деньщикова" продолжает регулярные поставки сахарной свеклы и активно формирует кормовую базу. Кроме того, уже завершен сев озимых, в планах посеять зерновые и культуры на зеленый корм.