В СПК "Деньщикова" Гродненской области убирают сахарную свеклу и кукурузу

Сахарная свекла и кукуруза находятся в центре внимания аграриев Гродненского района. В СПК имени "Деньщикова" комбайны продолжают работу на полях, уже убрано почти половина площадей, отведенных под сладкий корнеплод. А на кукурузных полях активно идет заготовка силоса и начат сбор урожая на зерно.

Сезон уборки сахарной свеклы в 2025 году стартовал раньше обычного - первые корнеплоды начали выкапывать еще в августе. В СПК имени "Деньщикова" работа идет активно - хозяйство планирует собрать около 56 тыс. т сладкого урожая. Под свеклу здесь отведено 600 га, а показатели урожайности радуют стабильностью - в среднем 880 ц/га, сахаристость превысила 16 %.

"Идет активная уборка сахарной свеклы, из 5 190 га убрано 2 360, это больше 49 %", - отметил первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Гродненского райисполкома Виктор Кемежук.

первый заместитель председателя - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Гродненского райисполкома Виктор Кемежук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5b66ac2-b635-4744-b7c4-41984b139386/conversions/e007f49c-638b-4fa8-af27-83b8be7fff0f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5b66ac2-b635-4744-b7c4-41984b139386/conversions/e007f49c-638b-4fa8-af27-83b8be7fff0f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5b66ac2-b635-4744-b7c4-41984b139386/conversions/e007f49c-638b-4fa8-af27-83b8be7fff0f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5b66ac2-b635-4744-b7c4-41984b139386/conversions/e007f49c-638b-4fa8-af27-83b8be7fff0f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Два свеклоуборочных комбайна и погрузчик обеспечивают работу без простоев, с полей урожай сразу отправляют на переработку. На Скидельский сахарный комбинат уходит почти 900 т корнеплодов. Аграрии отгружают 1,5 тыс. т свеклы за смену. За штурвалом комбайна сидит Николай Пригодич - механизатор с 25-летним стажем.

"Работал на зерновом комбайне, закончилась уборка, в 2025 году была тяжелая уборка, дожди мешали убирать, но мы это одолели, а сейчас месяц уже как на сахарной свекле работаем - отгружаем свеклу. У хозяйства в планах 56 тыс. т дать", - рассказал Николай Пригодич.

Николай Пригодич - механизатор с 25-летним стажем news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcf83424-4d8e-4703-a3dc-d6b826f31f74/conversions/80224b15-8e60-4e9e-86d1-16dfed475c2d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcf83424-4d8e-4703-a3dc-d6b826f31f74/conversions/80224b15-8e60-4e9e-86d1-16dfed475c2d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcf83424-4d8e-4703-a3dc-d6b826f31f74/conversions/80224b15-8e60-4e9e-86d1-16dfed475c2d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcf83424-4d8e-4703-a3dc-d6b826f31f74/conversions/80224b15-8e60-4e9e-86d1-16dfed475c2d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кукурузные поля СПК имени "Денищикова" - одна из главных площадок уборочной. Здесь заготавливают силос, без которого невозможен сбалансированный рацион буренок. Приступили и к уборке кукурузы на зерно, чтобы полностью завершить кампанию в оптимальные сроки.

В хозяйстве под кукурузу отвели почти 2 тыс. га: с половины урожай убирают на зеленую массу, остальное идет на зерно. Заготовка силоса близка к завершению.

"В связи с погодными условиями и ночными заморозками кукуруза меняется каждый день на глазах, что уменьшает урожайность этой культуры именно на зеленую массу, поэтому главная задача - обеспечение и заложение силоса в полном объеме - необходимом для животноводства", - объяснил агроном СПК имени "Деньщикова" Дмитрий Шинтарь.

агроном СПК имени "Деньщикова" Дмитрий Шинтарь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/907b8dc0-afa6-4f2e-8c69-fe4ae90a097c/conversions/ab518226-d73c-40cf-8203-f528f6635d6e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/907b8dc0-afa6-4f2e-8c69-fe4ae90a097c/conversions/ab518226-d73c-40cf-8203-f528f6635d6e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/907b8dc0-afa6-4f2e-8c69-fe4ae90a097c/conversions/ab518226-d73c-40cf-8203-f528f6635d6e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/907b8dc0-afa6-4f2e-8c69-fe4ae90a097c/conversions/ab518226-d73c-40cf-8203-f528f6635d6e-xl-___webp_1920.webp 1920w