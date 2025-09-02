Витебская область наращивает товарооборот с Узбекистаном, развивая межрегиональное сотрудничество

1 сентября в Узбекистане прошел День независимости. В праздничном выступлении президент страны Шавкат Мирзиеев назвал предпринимательство двигателем реформ.

За последние 8 лет количество предприятий малого и среднего бизнеса выросло вдвое, свыше 10 млн человек занято в производственном секторе.

Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома, рассказала, как развиваются экономические отношения между Узбекистаном и Витебской областью: "Витебская область активно сегодня сотрудничает с Республикой Узбекистан. Наш товарооборот по 2024 году уже превысил 30 млн долларов, а в 2025 году уже составил 16 млн долларов, но, конечно, есть над чем работать. Наша область активно поставляет продукцию деревообработки, пищевой промышленности, легкой промышленности, продукцию фармацевтики и ветеринарии, а также продукцию машиностроения и станкостроения".

На выставке, которая пройдет 3 сентября в рамках форума, будут представлены более 40 предприятий Республики Беларусь, но большую ставку сделали на предприятия Витебской области, хотя участвуют и Белгоспищепром, Белнефтехим, Беллегпром, многие предприятия республиканского значения.

"На самом деле менталитет у обеих стран довольно схожий - мы оба очень гостеприимные народы. Мы готовы встречать друг друга и сотрудничать в различных сферах, кроме основных кооперационных, промышленных, торговых связей, а также развивать социальные, образовательные, логистические и туристические направления", - отметила Анжелика Никитина.

Витебский облисполком уже имеет 2 соглашения в Манганской и Кашкадаринской областях, она сотрудничает с этими регионами с 2018 года, там межрегиональное сотрудничество уже налажено.