Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Эксперт Вишневский: В Польше стоит ожидать повышение цен в 2026-м, а в 2027-м будет еще хуже

Внутреннее противостояние между польским правительством и президентом вновь обострилось - стороны никак не могут прийти к согласию по ключевому законопроекту, а из-за их политических игр страдают обычные граждане. Мнение эксперта.

Мачей Вишневский, главный редактор портала Strajk.Eu (Польша):

"Правительство в конфликте с президентом, но тогда стоит ожидать повышения цен в 2026-м, а в 2027-м еще будет хуже. Дело в том, что это пример того, как политическая борьба внутри в Польше может отразиться на интересах рядовых граждан. Меня как обычного гражданина, честно сказать, мало волнует, любят ли друг друга президент и премьер-министр. Меня больше интересует, как я буду жить".

Разделы:

ОбществоМнение

Теги:

рост ценПольша