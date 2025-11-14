Эксперт Вишневский: В Польше стоит ожидать повышение цен в 2026-м, а в 2027-м будет еще хуже

"Правительство в конфликте с президентом, но тогда стоит ожидать повышения цен в 2026-м, а в 2027-м еще будет хуже. Дело в том, что это пример того, как политическая борьба внутри в Польше может отразиться на интересах рядовых граждан. Меня как обычного гражданина, честно сказать, мало волнует, любят ли друг друга президент и премьер-министр. Меня больше интересует, как я буду жить".