В Минтрансе рассказали, как решается вопрос с очередями в часы пик в направлении Жодино и Борисова

В направлении Борисова и Жодино в ближайшее время будут курсировать новые автобусные маршруты. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович.



Также решается вопрос о продаже билетов на остановке, чтобы не создавались очереди при покупке их в маршрутках и в автобусах у водителя. На контроле ведомства и другие направления транспортного сообщения вблизи столицы.

министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df234efe-68f4-4c0d-92fb-10c59802390c/conversions/ad8fb660-a8b5-4a28-837f-dc3c83642c4f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df234efe-68f4-4c0d-92fb-10c59802390c/conversions/ad8fb660-a8b5-4a28-837f-dc3c83642c4f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df234efe-68f4-4c0d-92fb-10c59802390c/conversions/ad8fb660-a8b5-4a28-837f-dc3c83642c4f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df234efe-68f4-4c0d-92fb-10c59802390c/conversions/ad8fb660-a8b5-4a28-837f-dc3c83642c4f-xl-___webp_1920.webp 1920w министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович

"Принято решение, и Минский облисполком закупает 15 автобусов. Эти автобусы становятся на направлении как раз-таки Жодина и Борисова, что позволит сократить частоту движения транспорта, то есть уменьшить интервал между транспортом. И второе решение, которое принято в Министерстве транспорта, это осуществлять продажу на этом направлении непосредственно на остановочном пункте. Либо же с помощью интернет-ресурсов для того, чтобы человек заходил в автобус сразу с билетом и мог спокойно садиться на свое место и ехать, а не стоять в очереди за покупкой билетов", - рассказал глава ведомства.

Если брать жодинское и борисовское направления, то там порядка 600 человек в час проезжает на маршруте, привел такие цифры Алексей Ляхнович. Поэтому и пришлось принять такое решение для того, чтобы улучшить комфорт для пассажира прежде всего, и для того, чтобы люди не стояли в очередях.