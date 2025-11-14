3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
В Минтрансе рассказали, как решается вопрос с очередями в часы пик в направлении Жодино и Борисова
В направлении Борисова и Жодино в ближайшее время будут курсировать новые автобусные маршруты. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович.
Также решается вопрос о продаже билетов на остановке, чтобы не создавались очереди при покупке их в маршрутках и в автобусах у водителя. На контроле ведомства и другие направления транспортного сообщения вблизи столицы.
"Принято решение, и Минский облисполком закупает 15 автобусов. Эти автобусы становятся на направлении как раз-таки Жодина и Борисова, что позволит сократить частоту движения транспорта, то есть уменьшить интервал между транспортом. И второе решение, которое принято в Министерстве транспорта, это осуществлять продажу на этом направлении непосредственно на остановочном пункте. Либо же с помощью интернет-ресурсов для того, чтобы человек заходил в автобус сразу с билетом и мог спокойно садиться на свое место и ехать, а не стоять в очереди за покупкой билетов", - рассказал глава ведомства.
Если брать жодинское и борисовское направления, то там порядка 600 человек в час проезжает на маршруте, привел такие цифры Алексей Ляхнович. Поэтому и пришлось принять такое решение для того, чтобы улучшить комфорт для пассажира прежде всего, и для того, чтобы люди не стояли в очередях.
"Да, очереди были большие. Поэтому эти решения будут реализованы в ближайшее время. Задача первая - закупить автобусы в кратчайшее время, то есть в ближайшую неделю. Вторая задача стоит по продаже билетов: перевести продажу билетов на остановочном пункте или через интернет", - констатировал министр транспорта.